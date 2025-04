España, a los pies de Chanel

J. Moreno Madrid Domingo, 15 de mayo 2022, 22:05 Comenta Compartir

Tanto eurofans como curiosos recibieron a Chanel como una gran artista. La representante española en Eurovisión 2022 aterrizó este domingo en España y se unió a última hora a las fiestas patronales de la capital, en un concierto organizado por Los 40 Classic en la Plaza Mayor donde interpretó 'SloMo', la canción que le catapultó hasta el tercer puesto del festival. Para los que asistieron, esta joven catalana, de origen cubano, es una ganadora que les ha hecho recuperar la ilusión. La 'chanelmanía' ha nacido.

Ella entró al escenario al anochecer y la plaza vibró. Apareció con gafas de sol pues, según confesó, tenía conjuntivitis de tantas lágrimas de la emoción. «Nos sentimos ganadores morales», aseguró Chanel, que admitió haberlo pasado «increíblemente duro» hasta llegar a Turín. «Gracias por subiros al barquito de 'SloMo'», agregó ante un público heterogéneo y de todas las edades que la esperaba desde antes de las 18:00 horas, y que ondeó la bandera LGTBI, la trans y también la enseña nacional.

La Plaza Mayor completó su aforo y centenares seguidores tuvieron que quedarse en los alrededores. Raquel, de 27 años, vino desde Teruel a pasar el fin de semana con su pareja y le pilló por sorpresa el 'chanelazo'. Esta fan recuerda todavía el ambiente que vivió la ciudad aragonesa con el sexto puesto de David Civera en 2001. Desde entonces, vive el festival con máxima intensidad.

Por otro lado, Carmen, madrileña de 30 años, acudió con su novia a ver a Chanel. Son seguidoras de Eurovisión desde que tienen uso de razón. Vieron la final con amigos y fueron a celebrar el bronce de la representante española a Chueca, el barrio gay, que llenó la noche de fiestas eurovisivas. «Esto es como la final del mundial de fútbol para los heteros», comentó entre risas.

En menos de cinco meses, Chanel Terrero pasó del anonimato a ser la artista revelación del año. No tuvo un inicio fácil en su carrera musical en solitaria. La artista cerró sus redes sociales después de su elección en el 'Benidorm Fest', para proteger su salud mental frente a las críticas y los insultos de aquellos que no encajaban su victoria. Incluso partidos como Unidas Podemos o el sindicato CC OO en RTVE reclamaron anular su triunfo para que no fuera a Eurovisión. Dos días después del certamen, los más duros se rinden ahora ante la evidencia: Chanel es una estrella que enamoró a Europa.

«Honestamente, no trabajo para los demás, sino para mí y para mi equipo. No trabajo para la mala energía sino para la buena que se recibe y para hacer cosas bonitas. Si se han callado bocas, ha sido por algo natural», defendió tras la final la cantante, que entró en la historia española de Eurovisión al convertirse en la representante que más apoyo recibió con un total de 459 puntos. Obtuvo 231 de los jurados internacionales y 228 del televoto. «Esto ha sido increíble. Lo hemos dado todo y estamos orgullosos. Animo a quien sienta de corazón que se quiere presentar, que lo haga. Del miedo de los cobardes no se ha escrito nada. El arte tiene que prevalecer siempre», dijo Chanel, que felicitó a los ganadores ucranianos, Kalush Orchestra. «Me parece precioso que hayan ganado. Los hemos apoyado desde el minuto uno. Son increíbles».

Cuenta Chanel que tras el subidón por haber actuado en Eurovisión, «diría que sí con el corazón» a volver a participar en el festival. «Pero creo que es justo dejar paso a que otros artistas vivan esto porque es muy fuerte», admite la artista que recomienda, eso sí, fortaleza para su sucesor: «Tenéis que ser muy fuertes y tener un equipo como el que tengo a mi lado». Un grupo de bailarines y personas que le acompañaron a Turín, con el que desea continuar trabajando en el futuro: «Es lo que quiero, no sé qué pasará, pero esto es una familia».

Con 31 años, la artista ha puesto la semilla a una carrera profesional prometedora. Antes de Eurovisión, Chanel se curtió en musicales tan reconocidos como 'El rey León' o 'El guardaespaldas' y también hizo sus pinitos como actriz, en series como 'El secreto de Puente Viejo' o 'Águila Roja'. Pese al éxito, la cantante no olvida sus orígenes en Olesa de Montserrat (Barcelona) y dedica su premio a su familia, que la ha apoyado y acompañado hasta Turín.