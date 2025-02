El periodista Jalis de la Serna (Madrid, 49 años) vuelve a viajar por el mundo para mostrar la cara oculta que se esconde detrás de ... cuestiones que consideramos triviales en nuestro actual estilo de vida. El comunicador presenta la cuarta temporada de 'Enviado especial' en la noche de los martes en La Sexta, donde, en seis entregas, recupera el periodismo de denuncia para llamar la atención del espectador.

En la nueva etapa del programa, De la Serna ha viajado a Ghana para mostrar cómo la industria de textil convirtió al país en un auténtico vertedero; a República Dominicana, para llamar la atención sobre el turismo sexual; o a Emiratos Árabes Unidos, uno de los países del planeta con más problemas ambientales que aspira a convertirse en un lugar sostenible a golpe de talonario.

-¿Echaba de menos volver al periodismo de denuncia fuera de nuestras fronteras?

-Es un formato que teníamos en mente recuperar desde hace tiempo. La verdad es que en su momento pensamos que, como es un programa sujeto a la realidad social internacional, tendríamos que dejar pasar unos años para ver cómo evolucionaba el mundo. Y ocurrió la pandemia. El mundo tuvo una especie de 'stand-by'. En aquel momento decidimos hacer un programa sobre el medio ambiente enfocado en España, y la verdad es que teníamos muchas ganas de poder volver a hacer reportajes internacionales con ese factor de denuncia.

-¿Ha cambiado mucho el mundo en estos años de parón?

-El mundo es un ente en constante evolución. Dentro de dos meses habrá otras realidades que sigan evolucionando. Básicamente hemos tenido la oportunidad de tratar temas que creemos que son del máximo interés y muy diferentes entre sí, pero siempre buscando la posibilidad de hacer reportajes con factor de denuncia. Hemos planteado seis entregas muy potentes, que van a provocar comentarios después de la emisión, en el trabajo o el autobús. Al público le van a sorprender.

-En una de sus primeras entregas se centran en la industria textil, la segunda más contaminante del planeta. Tras hacer el programa, ¿se ha permitido cierta impunidad al permitir que Ghana se convierta en el basurero de Occidente?

-Hay que distinguir aquí un poco entre los diferentes actores que han llevado a esta realidad. Creo que la industria textil no se ha parado a pensar en hacer una producción sostenible. Hay algunas personas que hablan de que habría que restringir hasta un 80% la producción textil que se hace en el mundo, algo que para las marcas es implanteable. Pero para el planeta, por otra parte, es algo que tal vez habría que hacer desde el consenso. La industria textil no ha sido consciente del problema que se va generando hasta hace pocos años. Por otro lado, en cuanto a la ropa de segunda mano, se ha provocado que Ghana sea un auténtico vertedero, con una situación de emergencia medioambiental y social insostenible. Es difícil decir que debe plantearse disminuir la producción, pero alguien tiene que poner coto a las empresas que se dedican a gestionar la ropa de segunda mano para que dejen de llevarla a países como Ghana.

-¿Cuánto tardan en la elaboración de los reportajes?

-La producción es muy larga. Tenemos que pasar meses. No es lo mismo hacer un reportaje en República Dominicana, donde al final es un país que habla el mismo idioma para abordar la cuestión del turismo sexual, que ir a Turkmenistán, donde hemos estado seis meses haciendo gestiones todas las semanas para conseguir ser la primera televisión internacional que ha ido al país para hacer un reportaje sobre su modo de vida y su régimen político. Estamos grabando un mínimo de catorce días, que se puede extender hasta veinte, para poder abordar todos los palos que queremos tocar a la hora de hacer un reportaje.

-En un momento en el que las teles restringen cada vez más enviar a enviados especiales fuera de España para cubrir informaciones. ¿Se siente un afortunado por poder trabajar en este programa? ¿Cómo ve la situación actual del periodismo?

-Me siento un privilegiado absoluto. Yo ya tengo algunos años y soy de esa escuela que en su día nos enseñó que el periodismo se hace en la calle. He tratado de seguir haciéndolo así y hasta ahora he tenido la suerte de poder hacerlo. La situación del periodismo, como en muchos otros trabajos, pasa por la cuestión del desarrollo tecnológico o las redes sociales que tiene factores positivos y negativos. Tal vez se tiende a producciones más 'low cost', como ocurre en otros aspectos de la vida, también en el periodismo, y es una pena que sea así.