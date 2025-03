J. Moreno Domingo, 13 de agosto 2023, 01:29 Comenta Compartir

La periodista Raquel Martos (Madrid, 51 años) se pone al frente de 'Ahora o nunca' en las sobremesas de verano de La 1 (de lunes a viernes a las 14:10 horas); un programa que combina divulgación y entretenimiento, además de enseñar a los espectadores lo mejor de la gastronomía, la historia y las tradiciones de nuestro país. La presentadora coge las riendas del formato durante el mes de agosto, sustituyendo a Mònica López.

-¿Tenía otros planes para sus vacaciones?

-Surgió la oportunidad de presentar 'Ahora o nunca' durante las vacaciones de Mònica López y me pareció un planazo maravilloso para el verano, porque es un programa que me gusta mucho y, además, colaboro desde su inicio como reportera. Es un poco pasar a otra habitación de tu casa.

-¿Hacía tiempo que no le tocaba trabajar en verano?

-Llevaba muchísimo tiempo sin estar en Madrid en agosto y te diré que estoy encantada porque es un mes que me gusta mucho en esta ciudad. Por razones de trabajo tenía que utilizarlo para mis vacaciones, o sea que ha sido un cambio de planes estupendo.

-Se enfrenta además a un programa en directo, ¿cómo lo está afrontando?

-El programa es estupendo y el directo tiene ese punto de verdad, de que están sucediendo las cosas mientras las estás afrontando. Esa tensión creo que le suma libertad al programa. Una cosa que he descubierto es que me gusta muchísimo hacer los reportajes sobre el terreno y que en el plató sucede lo mismo. El directo suma emoción.

-El programa presume de que los espectadores pueden aprender. ¿Usted que conoce ahora qué quizás desconocía?

-Con los reportajes es un aprendizaje continuo porque estamos cerca de tantas vidas diferentes, de tantas maneras de vivir diferentes, de tantos rincones geográficos que no conocemos… A mí me gusta la gente sobre todas las cosas y los reportajes me han enseñado mucho eso. Y eso mismo también lo aprendo viendo los contenidos del resto de mis compañeros. Abarcamos toda la curiosidad: desde la historia, los personajes más míticos que tienen que ver con nuestro país o con otros países, o los alimentos. Al final, es un abanico de curiosidad, que a mí es lo que más me mueve en la vida.

-¿Se considera una persona curiosa?

-Creo que curiosa y entusiasta son las dos cosas que más me definen. Y 'Ahora o nunca' justo alimenta mucho esas dos pasiones, al igual que me pasa con 'El condensador de fluzo'. Es un programa que alimenta mi curiosidad y que además me permite ser entusiasta porque realmente estoy muy convencida de que lo que hago me encanta. Eso comunicando es maravilloso. No tienes que hacer un esfuerzo por parecer ilusionada. Es que lo estoy.

Muy buen rollo

-En 'Ahora o nunca' viaja y come en los mejores sitios. Dígame lo 'menos bueno' de su trabajo.

-Lo malo es que no te puedes quedar más tiempo en cada sitio. Te vas enamorando de cada lugar, de cada conversación. Y al final, pues tienes un calendario que cumplir y entregar porque los reportajes se emiten a diario. Es la pega que le pondría yo. Por lo demás, son jornadas largas en las que hay muy buen rollo con el equipo. También te permite tener una relación muy estrecha con los cámaras o redactores.

-¿Es España un país que cuida de sus tradiciones?

-La humanidad tiene que ser muy consciente de dónde viene para saber dónde está y hacia dónde quiere ir. La tradición es parte de lo que llevamos en nuestro ADN. Y al menos hay que conocerlas. Yo creo que eso de que el saber no ocupa lugar es un poco discutible porque sí que ocupa un lugar estupendo en el pensamiento.

-Presenta un programa que reivindica lo que nos une. Es una excepción en televisión, donde la crispación y las posiciones enfrentadas es lo habitual, ¿no?

-Es un programa que reivindica el disfrute y el conocimiento. Y a través del disfrute, nos unimos muchas veces. Conocernos unos a otros es una manera de comunicarnos, de respetarnos y de querernos. Y eso nos pasa en la vida cuando conocemos a nuestros vecinos y amigos. Es muy importante que mostremos un abanico de todo lo interesante que tiene este país para disfrutarlo. Para respetarlo, conocerlo y, en cierto modo, amarlo.

-En 'Ahora o nunca' siempre piden a los espectadores que manden vídeos con su rincón favorito. ¿El suyo cuál es?

-Me parece complicado elegir uno. Quizás elegiría la silla de Felipe II en el Escorial, en la Fuente de la Reina, donde ves el monasterio y toda la sierra, por un vínculo emocional a mi infancia y a mi familia.