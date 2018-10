Los motivos de Eva González para abandonar 'MasterChef' Eva González durante el encuentro con la prensa. / A3 La presentadora, que ha fichado por 'La Voz' (Antena 3), está «superilusionada» JULIÁN ALÍA Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 13:18

«Voy a presentar 'La Voz' y estoy superilusionada. Nerviosa también, por supuesto, porque es un formato muy grande. Vuelvo a la música, que es lo que yo hacía en Canal Sur», dice Eva González (Sevilla, 37 años), que se encargará también de la edición de jóvenes ('La Voz Kids') y de mayores ('La Voz Senior'). La andaluza abandona TVE y 'MasterChef', programa que terminó de grabar el jueves de la semana pasada, para embarcarse en un nuevo proyecto y una nueva cadena (Antena 3), en la que debutó como reportera en 'UHF', cuando era Miss España. Dado que 'La Voz' (antes en T5) se emitirá a final de mes o en noviembre, y que para entonces no habrá acabado 'MasterChef', es muy posible que haga doblete en dos cadenas.

- ¿Ha sido una decisión difícil?

- No ha sido fácil, no. Por un lado estaba 'MasterChef', que es un programa de superéxito y en el que estoy muy cómoda. Llevaba seis años ahí, quince ediciones. Era dejar un titán para meterme en otro. Tampoco lo ha sido en lo personal, por todos los compañeros, el equipo, y TVE, por cómo me han cuidado y respetado siempre. Pero por otro lado me hacía muchísima ilusión. Yo me recuerdo viendo 'La Voz' y diciendo: 'Qué pedazo de programa para un presentador. Qué suerte tiene Jesús (Vázquez) de poder presentar eso'. Y ahora se cumple un sueño.

- ¿Qué le han dicho sus compañeros de 'MasterChef'?

- Todos me han deseado muchísima suerte. Pepe (Rodríguez) me ha dicho: 'Qué pasa, que te vas con la música a otra parte'. Ellos también lo ven como yo. Es un pedazo de formato y una oportunidad muy buena a la que no se le puede decir que no.

- ¿Cómo ha sido el momento de decírselo?

- No ha sido un trago fácil. 'MasterChef' nos hace pasar muchas horas juntos: viajamos juntos, dormimos juntos, comemos juntos. Hacemos mucha vida en común y hemos creado una familia. Por la parte personal, te cuesta mucho.

- Sale de su zona de confort.

- Sí, es un gran cambio, pero creo que estoy preparada para asumirlo. No sé cómo lo haré, a lo mejor la gente piensa: 'Pues vaya horror de mujer presentando esto', que puede pasar. Pero ese riesgo lo tengo que correr, porque me apetece este reto y cumplir este sueño, aunque para ello tenga que salir de mi zona de confort. ¿Si estaré a la altura? Esa pregunta también me la hago. Espero que sí. Ha sido una decisión perfectamente meditada, soy consciente de la decisión que he tomado, y voy con todas las consecuencias.

- ¿Había tenido otras ofertas?

- Sí, y siempre hubiese dicho que no. Hubiese rechazado cualquier otro formato, estoy segura, pero era 'La Voz'. Yo no buscaba ningún cambio. Han llamado a la puerta y yo la he abierto.

- ¿Qué es lo que más ha pesado en la decisión?

- Mi madre me dijo que el que no se moja no nada. Hay que arriesgarse en la vida. Si sale mal, pues qué le vamos a hacer, pero quedarme con la cosa de que tenía que haber dicho que sí. Prefiero quitarme el 'y si' de en medio, y si me tengo que pegar una leche, pues ya me levantaré. Lo raro en la tele es haber tenido un programa durante tantos años en TVE y en Canal Sur. Eso es un mirlo blanco.

- ¿Cómo se graba el último programa sabiendo la noticia y sin poder decirlo?

- Con mucha pena. Cuando dije 'pónganle sabor a la vida' sabía que era la última vez. No del todo seguro, porque se firmó el martes, pero yo tenía mi pena.

- ¿Y cuál va a ser su frase ahora?

- Pues no lo sé todavía, algo me inventaré. A ver qué se me ocurre.