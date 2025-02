«Me encantaría ver a Ayuso como concursante en 'MasterChef'»

Los fogones más famosos de la televisión no se apagan ni en Fin de Año. La chef Samantha Vallejo-Nágera (Madrid, 53 años) vuelve a meterse en la piel del jurado en los especiales navideños de 'MasterChef', que abre sus puertas a concursantes famosos de ... otras ediciones como Anabel Alonso, Carmina Barrios, Florentino Fernández, José Corbacho o La Terremoto de Alcorcón, entre otros. Los 'celebrities' estarán acompañados de algunos participantes de la versión 'junior'. La primera entrega se estrena este jueves a las 22:10 horas en La 1 de TVE, mientras que el día de Navidad (25 de diciembre) se emite el segundo programa.

-¿Es una edición nueva de 'Masterchef'?

-Es un formato nuevo que se ha hecho a última hora para sustituir a la edición 'junior'. Me ha parecido genial porque los niños están arropados de sus ídolos, los famosos, y hay una mezcla muy divertida. No se quiénes se quieren más y acaban cocinando juntos, ayudándose entre ellos. Creo que ha quedado un resultado divertidísimo.

-¿Cuál es la mecánica?

-En los cinco programas habrá tres pruebas de exteriores. Hay más platos que en otras ediciones y habrá expulsiones normales y corrientes. Pero también muchas sorpresas de todo tipo y otras pruebas más divertidas, como la del 'twister'. Imaginaros a Boris Izaguirre, Bibiana Fernández o Mario Vaquerizo colocando los pies. pues te partes de la risa, desde que el programa empieza hasta que acaba.

-¿En el jurado sois más blandos por Navidad?

-Eso nunca, ¿para qué vamos a ser más blandos? Hay una parte divertida y otra gastronómica. Es verdad que no es la edición 'senior' de 'MasterChef', en la que somos implacables. En la versión 'celebrity' podemos ser un poco más laxos. En estos especiales navideños vais a ver cómo compiten entre ellos y también meten la pata en la cocina. Se van a elaborar grandes platos, como siempre.

-Reivindica que 'MasteChef' es un formato real y nos hemos acordado de Patricia Conde. ¿Cómo vivió esta polémica?

-Patricia Conde ha sido una concursante increíble. Cuando fue repescada, fue una de las participantes que he visto con más ilusión. Hemos descubierto a una Patricia más tímida e introvertida que cuando la ves en sus programas. Me ha encantado su personaje. Creo que ha disfrutado un montón cocinando y lo ha pasado bomba cuando presentaba los platos, con mucha ilusión. De repente, son cosas que pasan. Cuando el programa se ha estado emitiendo, en redes sociales estaba feliz y en el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, cuando presentamos la edición ante los medios, también. Y de repente esta actitud, no lo he llegado a entender.

Como las maracas de Machin

-¿Le han sorprendido las palabras de Patricia Conde hacia el programa?

-Claro que me ha sorprendido, porque durante la grabación del programa estaba encantada. Era una de las concursantes que veías que le gustaba la cocina, era tímida y le costaba expresar sus sentimientos. A veces, cocinando también los puedes expresar de una manera más fácil. La he visto como una maravillosa concursante y no entiendo que le pasó entre la final y al día siguiente. Me quedo con su paso alegre y divertido por el programa, así que vamos a hablar de 'MasterChef Navidad', que tenemos unos concursantes que están como las maracas de Machin.

-María del Monte también se quejó en su día del comportamiento de los jueces.

-La he saludado perfectamente. Me cae fenomenal. Llevamos en emisión diez años y ha pasado mucha gente por el programa que lo pasa genial y lo disfruta. Y ya está. Yo siempre me quedo con lo bueno.

-Con tres ediciones al año de 'MasterChef', da la sensación de que nunca paráis de grabar.

-No paramos de grabar. El de Navidad lo preparamos después de verano. Nos quitamos el bikini y cantamos los villancicos. Paramos muy poquito, con algo de descanso, pero tenemos la suerte de que a la audiencia le gusta. En cuanto hay dos semanas sin 'Masterchef', los espectadores ya lo echan de menos.

-Isabel Díaz Ayuso va a participar en una de las pruebas de la edición de Navidad, ¿la habéis convencido para concursar?

-Me encantaría. Se limpió una dorada de una forma increíble y lo hizo divinamente. Tiene mano. Vino al programa porque estábamos en la Comunidad de Madrid y realizó una visita a un acto cultural de la región. También ha estado con nosotros Mercedes Milá. Nos gustaría convencer a todos los famosos para 'MasterChef'. Mercedes fue muy divertida y también sabe de televisión. La quiero ver presentando un plato y recibiendo nuestro veredicto.