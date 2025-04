«Me encanta quedar con mis amigos de toda la vida para comer lo de siempre»

No para de trabajar en televisión. En el último año, el presentador Rodrigo Vázquez (Ourense, 35 años) se ha enfrentado a la conducción del 'Benidorm ... Fest' y al nuevo programa de La 1 de TVE para su horario estelar, 'Todos contra 1', espacio en el que un único concursante se enfrenta a toda España para conseguir 100.000 euros.

El comunicador gallego ha compaginado estos proyectos con 'El cazador', el exitoso concurso de la cadena pública que triunfa cada día en las tardes. De la noche a la mañana Vázquez, se ha convertido en uno de los presentadores del momento. Creció profesionalmente en la televisión autonómica gallega (TVG) y hace tan solo un año que llegó a Televisón Española. «Yo soy la misma persona de antes», asegura risueño.

-No para de encadenar nuevos proyectos en TVE, ¿cómo valora esta confianza de la cadena pública?

-Estoy muy agradecido. Siempre que valoran tu trabajo de forma positiva y llegan nuevos proyectos, es algo para estar contento. Pero vamos, es algo que tampoco pienso mucho cuando estoy trabajando en un programa. No sé qué va a pasar a medio plazo. Mi objetivo es ahora 'Todos contra uno'. Luego, cuando te esfuerzas, trabajas duro y las cosas salen bien, seguro que te puedan llegar nuevas ofertas a medio plazo. Yo voy día a día. También vino el 'Benidorm Fest' y han sido unas semanas con mucho trabajo, pero muy bonitas y con muchas ganas de disfrutar.

-Hace un año estaba en la televisión gallega y ahora en TVE. ¿Le ha cambiado mucho la vida?

-El mayor cambio ha sido que estoy más tiempo en Madrid por trabajo. Antes venía por ocio. Yo soy la misma persona que antes. Ni tan bueno soy ahora ni era más mediocre hace dos o cuatro años. El lenguaje de la televisión autonómica y la pública estatal son muy similares. Tienen códigos que son muy parecidos, aunque ha cambiado la lengua, la ciudad y el estar en unos proyectos de tanta envergadura que en Galicia no se podían hacer.

-¿Ahora le paran ahora más por la calle?

-Ahora veo que en las ruedas de prensa hay más interés en hablar conmigo (risas). En TVG yo presentaba programas de forma ininterrumpida desde el año 2014. Pero el día a día que vivía en Galicia es muy similar al que tengo ahora en Madrid. No noto tanto cambio y tampoco es algo que me pille con el pie cambiado.

-¿Tiene 'morriña' de Galicia?

-La 'morriña' hacia Galicia siempre está ahí. Me escapo siempre que puedo. Estas semanas de tanto trabajo en la televisión no he podido ir tanto como quisiera, pero tengo la suerte de poder compatibilizar la parte profesional y personal. No hay mejor sitio para trabajar que Madrid y, en la parte personal, tengo a toda mi gente en Galicia. Con 'El Cazador' puedo escaparme prácticamente cada semana.

-Dijo que practicar deporte no es lo suyo. ¿Con qué se evade en su tiempo libre?

-Me gusta la música, los conciertos y los festivales. Les dedico mi tiempo libre. Para desconectar también tiro mucho de la videoconsola. En mis 'breaks' entre estudio y estudio de galas o programas importantes, toco también la guitarra. Y me encanta viajar, quedar con mis amigos de toda la vida para comer lo mismo de siempre. Soy una persona normal de 35 años.

Rostro estrella

-Se ha convertido en un rostro estrella de RTVE, algo parecido a lo que le ocurrió antes a Roberto Leal.

-Cuando escucho eso me siendo muy halagado y con más ganas de seguir trabajando, la verdad. Esas cosas las tienen que decir otros, no yo. Soy un profesional que empezó desde abajo, como redactor de informativos, reportero, luego copresentador y finalmente presentador. A base de trabajo y esfuerzo llegan las nuevas oportunidades.

-'El cazador' se ha convertido en uno de los programas más competitivos de La 1. ¿Cómo vive este éxito?

-Es una franja dura, porque también estamos luchando por las tardes contra 'Pasapalabra' (Antena 3), que es un programa que arrasa y es espectacular. Nunca sabes si en otra franja podrías hacer los mismos datos de audiencia o más. Pero, sin duda, estamos muy contentos con las audiencias de 'El cazador'.

-Reivindican que tanto 'El cazador' como 'Todos contra 1' son formatos para la familia. ¿Cree que se volverán a sentar juntos frente al televisor a todos los miembros del hogar?

-Creo que sí. 'Todos contra 1' es un formato en el que me imagino a una abuela jugando con su nieto viendo el programa. Las pruebas tienen un factor de espectacularidad que engancha. Me recuerda mucho al espíritu del '¿Qué apostamos?'. Van dirigidos al mismo público, y es un programa blanco y entretenido. La fórmula del éxito puede ser similar.