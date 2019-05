Entrevista Dulceida: «Me veo en 'Got talent'» La 'influencer' es miembro del jurado de 'Top Photo' (Movistar), el primer concurso de fotografía móvil del mundo JULIÁN ALÍA Jueves, 23 mayo 2019, 20:31

Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, la 'influencer' Aida Domènech (Badalona, Barcelona, 29 años), más conocida como Dulceida, ha entrado a formar parte de su segundo programa en televisión. Tras 'Quiero ser', del canal Divinity (Mediaset), la bloguera catalana es la encargada de decidir, junto a los reputados fotógrafos Gonzaga Manso y José Manuel Ferrater, quién se hace con los 50.000 euros de premio de 'Top Photo', el primer concurso de fotografía móvil del mundo. Aunque la propia Dulceida afirma que los ocho concursantes elegidos para participar en el 'talent', y que emite Movistar en su canal #0 el sábado a las 21:00 horas, «se hubiesen dejado la piel incluso sin premio, porque son muy competitivos».

- ¿Cómo ha sido compartir cámara con dos célebres fotógrafos?

Pues nos hemos llevado superbien. Me hizo mucha ilusión que me dijeran los dos cuando acabamos que les había sorprendido y que tenía un criterio que te cagas. Al final, yo llevo más de 10 años haciéndome fotografías todos los días, y aunque me las hagan a mí, cuando la persona no es fotógrafo, la mirada es la mía. He tenido la suerte de trabajar con muchos, y me encanta empaparme de todo; soy muy preguntona.

- ¿Por qué aceptó la propuesta?

Pues la verdad es que no lo sé. Era muy diferente a lo que había hecho, y me daba un poco de miedo. Soy muy exigente conmigo misma, y quería asegurarme de que lo iba a hacer bien. Pero en cuanto empezamos fue todo rodado. Nos lo pusieron muy fácil. Estábamos un poco nerviosos en el primer programa, porque nos acabábamos de conocer y demás, pero luego fue todo muy bien.

- ¿Cómo calificaría la experiencia?

Como un reto. Era un papel de jurado un poco más serio, y a mí al principio me costaba no reírme. Nuestro papel, dentro de lo difícil que puede llegar a ser, ha sido fácil porque no tenemos un guión, y lo que vemos nos dice y nos transmite unas cosas, y simplemente lo expresamos; tanto las cosas buenas como las malas. Ha sido increíble y he aprendido muchísimo. De todos. También de los concursantes y del equipo que hay detrás.

- ¿Y los propios concursantes? ¿Qué consejo les ha dado?

Que lo más importante es tenerlo claro. Hay veces que eso no ocurre y no encuentras la foto en ningún lado. Yo a veces veo un sitio, hago la foto, y me parece una mierda. Depende de muchas cosas, pero también la elección es muy importante. Si tienes la idea muy clara, te puede salir a la primera, o con que hagas diez fotos, lo vas a tener. Pero si no lo tienes claro, quieres ser muy creativo, el ángulo que buscas es más complicado. vas a necesitar más tiempo. Hay veces que hago la foto en tres segundos, y en otras me puedo tirar media hora.

- ¿Cómo ha visto su evolución?

Me ha sorprendido tanto al nivel de la fotografía como en el ámbito personal. Todos han arriesgado y han sido creativos, y eso es lo que yo pedía: creatividad y emoción. Y nos lo han dado. Al final, te la pueden jugar los nervios, la luz. y es algo que a cualquiera nos podría haber pasado.

- ¿Se considera fotógrafa?

Nunca diré que soy fotógrafa, pero al final es lo que hago todos los días, algo que entra dentro en mi trabajo. Hace once años sabía hacer una foto, pero como todo el mundo, y con los años he aprendido muchísimo. Ahora si me dan una cámara la controlo perfectamente, pero lo más importante para mí es la mirada, y eso al final no lo tiene todo el mundo. A veces, de sitios horribles tiene que sacar lo más bonito. Antes no me gustaba tanto hacerlas, y ahora, siempre que me dan la oportunidad cuando viajamos en grupo, las hago yo.

- ¿Se ve como jurado en otro programa?

Me encantan los 'talents'. Y me veo en 'Got Talent', porque me emociono mucho, chillo, lloro. Es algo que en este programa he tenido que controlar bastante, pero me gusta mucho la televisión. Creo que me aporta otras cosas, y al final mi trabajo es superecléctico. Hago de fotógrafa, de estilista, de modelo. Voy probando, y la tele es algo que me gusta.