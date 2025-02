Isabel Díaz Ayuso ha pasado por los platós televisivos esta semana en horario de 'prime time', que es el que más cotiza. ¿Ha ido para responder ante los medios por los problemas sanitarios de la Comunidad de Madrid? No, hombre. Faltaría más. Ella se ha ... tomado demasiado en serio lo de que la política actual es puro espectáculo y ha visitado dos templos. El martes apareció por sorpresa en la final de 'Got Talent', el programa de Telecinco al que acuden artistas de distintas disciplinas para demostrar sus capacidades. ¿Iba la representante del PP para hacer un truco de magia, una pirueta o para cantar una canción? Nada de eso. Iba en calidad de presidenta para conceder a uno de los participantes el premio de actuar en la Puerta del Sol el próximo 2 de mayo. Que cualquier actuación en espacio público y en días señalados debería regirse por otro tipo de criterios, sí. Pero quién puede resistirse a salir ante las cámaras y darse un baño de masas. Risto discrepó con su valoración, pero qué más da, eso forma parte del show.

No contenta con esto, la otra noche se dejó ver en 'MasterChef'. No es la primera vez que un político acude a este formato (al de Telecinco, por cierto, sí), pero lo habitual es que los sienten a una mesa a probar los platos con otros invitados. Díaz Ayuso fue más allá, porque ella siempre va más allá. Se colocó el delantal y se dedicó a ensalzar las bondades de la comunidad que preside. «Somos la tercera ciudad en musicales», dijo. Pues muy bien. Cocinar cocinó poco, pero no importa, ya se había llevado sus minutos de gloria. Las campañas cada vez empiezan antes. O no terminan, según se mire. Y algunas teles se prestan a ello.