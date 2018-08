Descalabro de estrenos Santi Millán apenas ha durado cuatro programas al frente de 'Mi madre cocina mejor que la tuya'. :: Telecinco Las audiencias del verano no han tenido piedad y han hecho naufragar emisiones como 'Mi madre cocina mejor que la tuya' (Telecinco) o 'Stalker' (Antena 3) JULIÁN ALÍA Jueves, 9 agosto 2018, 10:21

Mal momento para los estrenos ha resultado ser este periodo estival. El mayor descalabro veraniego parece habérselo llevado 'Mi madre cocina mejor que la tuya'. El programa presentado por Santi Millán, ahora centrado en el rodaje de la serie 'El Pueblo', solo contaba con cuatro capítulos grabados, y serían las audiencias quienes decidirían su continuidad. No hizo falta llegar al cuarto para saber que su regreso (se había estrenado en Cuatro en 2014) no iba a llegar muy lejos. Un 11,7% de audiencia en su estreno con concursantes famosos, ninguna hazaña para Telecinco, fue su mejor registro. Para ir anunciando su adiós, tras no alcanzar el 8% en sus dos siguientes entregas, fue relegado al horario nocturno, donde se despidió este martes con un 8,8% de cuota de pantalla. De hecho, el cine de la cadena superó los últimos datos que cosechó en 'prime-time' por nada menos que 4,1 puntos, y lideró la noche, algo impensable para el concurso culinario.

Aunque el canal de Mediaset ha encontrado la gallina de los huevos de oro en 'The Good Doctor', la serie original de la ABC estadounidense que reina todas las noches que se emite. Incluso sus capítulos repetidos superan holgadamente el 20% de 'share', un dato con el que otros no pueden ni soñar, y menos en verano. Una jugada que no pudo repetir Antena 3 con 'Stalker', cancelada en EE UU tras su primera temporada, y que repite 'hazaña' en España, donde ya ha sido sustituida por el cine.

Tampoco salió bien parada la vuelta de 'Top50' en su especial de famosos en apuros, presentado por Cristina Pedroche. Quizá por ello, desde Atresmedia siguen sin darle luz verde a 'Improvisando', un programa presentado por Arturo Valls y anunciado para un verano que comienza a entrar en su última fase, aunque desde la cadena afirman que su estreno será «muy pronto». Visto lo visto, habrán decidido esperar.

El programa de famosos en apuros presentado por Pedroche ha tenido mala acogida

Fracasos encadenados

No han sido los únicos damnificados. El golpe de efecto que ha conseguido TVE con 'Lazos de sangre' y su consiguiente especial de 'Amigas y conocidas', con buenas audiencias, se antoja flojo en la balanza ante el descalabro de 'Crush: La pasta te aplasta', que debutó con un pobre 7,3% de 'share', y que el último viernes marcó un peor todavía 6,1%. Por no hablar de la nueva temporada de 'Pura magia', que sigue sin alcanzar los dobles dígitos y cuyo traslado de la noche del lunes a la del miércoles le sirvió para mejorar en una mísera décima, y registrar así un insuficiente 8,3% de la audiencia.

Poco puede faltarle a 'Sabuesos' para unirse a la lista. Sin ser alarmante todavía y con tiempo para remontar, se estrenó con un decente 11,9% de los espectadores, pero cayó casi dos puntos en su segundo capítulo, algo que podría poner en un brete a una cadena que se siente frágil cuando no cuenta con 'MasterChef' en su parrilla.

Por último, Cuatro apostó por adaptar su programación a formatos veraniegos, y no puede quejarse, mientras que 'Ambulancias, en el corazón de la ciudad', de La Sexta, se estrella y sin paracaídas en cada emisión. Con un buen 6,4% de cuota de pantalla en su estreno, se ha ido desangrando semana tras semana y ya ni alcanza el 5%. Aunque, a diferencia de otros, aún pervive en la programación, que no es poco.