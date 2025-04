Esta semana puede que se decida la llegada de David Broncano a TVE, aunque el humorista jienense tiene que estar hasta la coronilla de los ... tejemanejes de su fichaje. O no fichaje, porque la situación en RTVE hace que todo sea posible. Se vio la semana pasada con un cambio de presidenta interina que demostró todos los males que adolece una institución que se mueve a la velocidad de un carro tirado por caballos en tiempos de Fórmula 1.

La llegada de 'La resistencia' destapó las guerras internas que se vivían en el consejo de administración de la corporación, convertido en un tablero más de los enfrentamientos entre los partidos políticos. Todas las decisiones que se toman -la llegada de Concepción Cascajosa a la presidencia interina, por ejemplo- se miran según el color de cada formación. Partidos que, por supuesto, abogan por la independencia de este servicio público. Pero ninguno quiere perder su cuota de influencia en el mismo, no sea que pase algo. Son los mismos partidos que hace no tanto tiempo paralizaron el concurso público para elegir al máximo responsable de la corporación y pactaron el actual sistema de cuotas partidistas que conforman el consejo de administración. Y son los que se quejan, ahora, de que este sistema no funciona y claman por más independencia.

Dejar que la radiotelevisión pública funcione de forma autónoma, pero con control porque se paga con nuestros impuestos, no es difícil. Lo complicado es tener la voluntad de hacerlo con una televisión que sigue empeñada en luchar por la audiencia como si fuera una cadena privada con publicidad. Su programación de primavera para 'prime time' se basa, en gran medida, en 'realities' y el fútbol. Los concursos, de momento, no han funcionado.