«Nos creíamos la 'jet', pero éramos unos frikis» Han suplido la falta de medios con su naturalidad para conquistar a la audiencia. :: divinity Nuria Marín y Nando Escribano han cumplido 5 años al frente de 'Cazamaripozas', el programa rosa de Divinity.«No somos lerdos por trabajar en la tele», aseguran MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 13 agosto 2018, 09:44

Ellos mismos aseguran que empezaron con ínfulas de grandeza, queriendo hacer «un gran programa de moda». Pero su falta de medios y su naturalidad terminaron siendo las bazas con las que han conquistado a su audiencia. Ahora 'Cazamariposas', el formato rosa del canal de Mediaset Divinity, cumple cinco años con sus dos rostros a la cabeza: Nuria Marín (Viella, Lleida, 1981) y Nando Escribano (Barcelona, 1988). Entrevistarlos es como ver uno de sus programas en directo.

-¿Cuál es la clave de la longevidad del programa?

«La clave fue empezar a hacer lo que nos daba la gana, a opinar de todo»

-Nando: Creo que una de las cosas que ha llevado al éxito a nuestro programa es que somos muy naturales. Hasta los fallos técnicos no los escondemos a la audiencia. Al contrario. Ten en cuenta que Nuria y yo dirigimos además de presentar, así que no hay nadie detrás de las cámaras. Eso provoca que el público nos entienda, que esté metido en el juego.

-Y eso que empezaron de forma muy modesta.

-Nuria: Hemos ido creciendo, pero más en cuanto a tiempo en antena que a nivel de producción. Ha sido una lucha muy lenta para conseguir más medios. 'Cazamariposas' tenía más pretensiones cuando empezó; nos creíamos un gran programa de moda, la 'jet set' de la tele. Luego nos dimos cuenta de que más que glamurosos éramos unos frikis. Creo que la clave fue empezar a hacer lo que nos daba la gana, a opinar de todo.

-Con todas sus consecuencias.

-Nuria: Por supuesto. Nosotros no le hacemos la pelota a nadie y eso nos cuesta que nos hagan el vacío, o que cuando vamos por los pasillos de Mediaset haya compañeros que no nos saluden. Pero es el precio que hay que pagar por ser honestos, la voz del pueblo.

-¿Qué les parecen las comparaciones con 'Aquí hay tomate'?

-Nando: Para nosotros es un orgullo. 'El tomate' sigue siendo un referente para nosotros, fue precursor en un montón de cosas. Nosotros también nos sentimos pioneros en ese sentido. Ahora hay programas más grandes y con más presupuesto que utilizan recursos que nosotros empezamos a usar.

«Mucho esnobismo»

-Cuando nombraron ministro a Máxim Huerta mucha gente lo criticó por su pasado en televisión.

-Nuria: En este país hay mucho esnobismo, mucho prejuicio. Hay personas que piensan que si sales en la tele eres lerdo, y no lo somos para nada. Somos profesionales que merecemos todo el respeto.

-Nando: Piensan que por ser periodistas del corazón no leemos, no tenemos cultura, no nos gusta el teatro, la danza. Que simplemente somos cotillas de portería.

-¿Qué ministerio les gustaría ocupar?

-Nuria: Cualquiera que suponga estar cerca de Pedro Sánchez, porque es muy guapo.

-Nando: Por edad y por gustos, me vería muy conectado a algo que tuviera que ver con llevar las redes sociales, la comunicación, todo eso me gusta.

-¿Cómo se presenta el verano?

-Nuria: Queremos introducir algo de gastronomía en el programa, también política, que a veces es mucho más surrealista que el corazón. Funciona igual. Mira lo de Cristina Cifuentes y las cremas, eso da para vídeos durante una semana.