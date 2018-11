«Conservo una pandilla como la de 'Stranger Things', todos leoneses» El presentador Dani Martínez, leonés de Astorga de 35 años de edad. :: L. P. EL INTERROGATORIO SERIÉFILO. DANI MARTÍNEZ, HUMORISTA Y PRESENTADOR Se enamoró de Serena van der Woodsen. Haría un cameo en 'Friends' de lo que fuera. Le gustaría parecerse a House MIKEL LABASTIDA Domingo, 4 noviembre 2018, 10:36

Está al frente en Cuatro de 'El concurso del año', el espacio de mediodía donde la edad cuenta y mucho. Antes pasó por espacios como 'Dani&Flo', 'Sopa de gansos', 'Otra movida', 'Tonterías las justas' y hasta por el mismísimo 'Un, dos, tres'. Ha participado como actor en series como 'SMS', 'Aida' o 'El chiringuito de Pepe'. El presentador y humorista Dani Martínez (Astorga, 35 años) ha puesto la voz a personajes en películas como 'El gurú de las bodas' y 'Hotel Transylvania' y ha participado en montajes teatrales como '¡Ya lo digo yo!'. Y todavía le queda tiempo para ver series. Le citamos en esta sala de interrogatorios para conocer sus filias y fobias en esta materia.

-Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

-Pues lo era más antes, ahora estoy rehabilitado.

-¿Qué serie no podía dejar de ver de niño?

-Era muy de 'Periodistas', 'Lleno por favor' y 'La casa de los líos'.

-¿Alguna vez tuvo una pandilla como la de 'Stranger Things'?

-Claro. Y la sigo conservando, todos leoneses.

-Venga, saque pecho de Astorga. ¿Qué producción célebre se podría haber rodado allí?

-Todas las de romanos. Asturica Augusta, buscadlo en Google. No hace falta decir más.

-Una pregunta complicada: ¿'El coche fantástico' o 'Los vigilantes de la playa'? Medite bien antes de contestar.

-'Los vigilantes de la playa', porque 'El coche fantástico' visto uno, visto todos (aunque los veía todos igual...)

-¿Alguna vez se enganchó a un culebrón?

-Pues muy de niño a 'Cristal'. Porque era tradición antes de ir a la piscina en mi pueblo. Si 'Al salir de clase' también cuenta como culebrón, me lo vi enterito.

-Cuenta, claro que cuenta. Por cierto, después usted debutó en series con un título parecido, 'SMS'. ¿Qué le tenían que envidiar Dylan y Brandon de 'Sensación de vivir'?

-El DNI de León.

-¿Con qué personaje nunca se iría de viaje?

-Con el de Arturo Fernández en 'La casa de los líos', Arturo Valdés. Sería divertido pero acabaríamos en un lío gordo y yo dejándole dinero.

-¿Con el humor de qué serie se siente identificado?

-'Hello ladies', de Stephen Merchant. Soy muy del humor negro y de los personajes perdedores.

-¿Y a qué título nunca le ha encontrado la gracia?

-'Dos hombres y medio', con la salida de Charlie Sheen

-¿Qué pasa en las series que luego nunca sucede en la vida real?

-Lo de ser ingenioso todo el día como los personajes de 'Friends'.

-¿Su mayor enganche?

-'Gossip Girl', porque soy muy de ese tipo de series aunque no lo parezca.

-¿Le enamoró algún protagonista?

-Serena van der Woodsen, porque es perfecta. Seis temporadas completas y no hubo un solo segundo donde no me casaría con ella.

-Eso sí que es amor. Hablando de parejas, ¿qué título le regalaría a Flo?

-Pues le regalé 'Life's too short'. Es un humor muy negro que sé que a Flo, como a mí, le encanta.

-¿Y a su peor enemigo?

-No he visto nunca una serie que no me haya gustado. Si empieza regular, la quito, pero no puedo juzgarla como mala porque le doy una oportunidad de cinco minutos como mucho.

-¿A qué matón recurriría para que le sacara de un apuro?

-A Toni Soprano. Buen padre, mejor matón.

-¿A qué personaje de serie le gustaría parecerse?

-A House. Todo lo que dice mezcla ironía y razón. Además con buen corazón. Un poquito de todo. Es un personajazo.

-¿Qué segunda temporada le decepcionó más?

-La de 'Breaking Bad', pero luego remonta bien. Y tan bien.

-Escoja alguna producción en la que haría un cameo.

-En 'Friends', de lo que fuera. 'Hay aquí un papel de lo que fuera...' ¡MÍO!

-¿Qué final nunca se le olvidará?

-El de 'Los Serrano', como toda España.

La casa de los líos.Ficción de los años 90 sobre un vividor simpático y caradura.

Hello ladies.Un inglés bastante torpe viaja a Los Ángeles para encontrar a la mujer de sus sueños.

Life's too short. Se acerca a la vida de Warwick Davis (que interpretó a Willow), uno de los actores enanos más conocidos de Gran Bretaña.

Breaking Bad. Un profesor de química se entera de que tiene un cáncer y da un drástico cambio en su vida.

House. Se centra en un médico antipático que está especializado en el diagnóstico de enfermedades.

Gossip Girl. Gira en torno a las vidas privilegiadas de adolescentes de un barrio rico de Manhattan.