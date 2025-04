Concursos con «avatares digitales» y formatos por la sostenibilidad

J. MORENO Madrid Lunes, 15 de noviembre 2021, 00:08 Comenta Compartir

El futuro más inmediato de los formatos de televisión apuesta por un giro de tuerca a lo que ya conocemos. Casi todo está inventado, pero las tendencias catódicas vuelven a demostrar que todavía se puede seguir llamando la atención a un espectador que cada vez tiene menos capacidad para sorprenderse y una gran pluralidad de ofertas a su alcance. Así lo ha corroborado la consultora GECA, asesora en la adquisición, distribución y producción de contenidos audiovisuales, que ha presentado un informe en el que ha analizado más de 26.000 productos a nivel mundial para conocer qué es lo que se ve más allá de nuestras fronteras.

En el terreno del amor, el género del 'dating show' ha experimentado importantes novedades para hacer menos tedioso la búsqueda de la 'media naranja'. «Algunos estrenos son versiones de formatos ya conocidos en los mercados internacionales, pero hemos detectado como diferencia, en este inicio de curso, la mezcla de géneros que aparecen en el 'dating', con formatos híbridos», explica la directora de Teleformat (GECA), Verónica Gómez-Jordana, que cita programas como el neerlandés 'De Dating Quiz', donde las citas se combinan con un concurso de preguntas, o el británico 'I Like the Way you Move', con el baile como principal arma de seducción para conquistar a la otra persona.

El éxito, también en España, de espacios surcoreanos como 'Mask Singer' o 'I Can See Your Voice' (en Antena 3 se adaptó como 'Veo cómo cantas') ha impulsado la apuesta por los conocidos como 'Guessing games', un género que mezcla el espectáculo sobre el escenario con el elemento de adivinar. Destaca, en este apartado, el alemán 'Who is the phantom?', cuya mecánica consiste en saber quién es el personaje que se esconde detrás del disfraz de un fantasma.

Roberto Leal presentará en breve un concurso sobre construcciones con piezas de LEGO

A las nuevas temporadas de 'The Voice' o 'You can dance' se suma una de las novedades más interesantes y rompedoras de los últimos años: 'Alter Ego', de la FOX, con la presencia de «avatares digitales» como concursantes siendo valorados por un jurado profesional. «Es el primer concurso de talentos musicales en el que no actúan como ellos mismos, sino como siempre han querido ser vistos», apunta la experta. Los cantantes cantan desde el 'backstage' mientras que en el escenario está la figura digital que han desarrollado.

Sin embargo, el análisis de la consultora también ha percibido un fenómeno que se está desarrollando en el ámbito del entretenimiento televisivo, especialmente en el mercado europeo, donde están abundando espacios centrados en la ecología y la sostenibilidad. «Son cada vez más los formatos relacionados con la vida en granjas y entornos rurales, así como los que se interesan por el estado del planeta y las consecuencias del cambio climático», añaden desde la consultora, que cita, por ejemplo, el programa 'Farm in the city', en el que se deben crear granjas autosuficientes en jardines.

También empujan con fuerza producciones centradas en objetos en miniatura, con formatos como el neerlandés 'The Great Model Railway Challenge', un concurso donde compiten en equipos para la creación de maquetas de tren. Esta temática, además, desembarcará muy pronto en Antena 3 con la adaptación española de 'LEGO Masters', presentada por Roberto Leal y en el que los participantes tendrán que construir elementos a partir de las conocidas figuras.

La moda del 'true crime'

En el apartado de la ficción, el conocido como 'true crime' se ha convertido en uno de los géneros más populares de los últimos años en las plataformas de 'streaming', con un elevado número de documentales sobre casos criminales escabrosos. Resaltan adaptaciones de podcasts exitosos ('Catch and Kill') y otros temas menos comunes dentro del género como las sectas satánicas ('Edelweiss') o la mafia ('Vendetta: Guerra nell'antimafia'). Son tendencia también los contenidos basados en hechos reales como fuente de inspiración para la ficción. «El saber que es algo que ha ocurrido en la vida real a personajes reales es una llamada de atención a la que los espectadores acuden», explica la directora de consultoría de producción y contenidos de GECA, Gloria Saló.

Por otra parte, han vuelto a resurgir las series antológicas, que ofrecen «la posibilidad de contar diferentes historias dentro de una misma temática». Ejemplos de ellas son 'No fue mi culpa' (de Star, México) o 'Historias para no dormir' (TVE y Amazon Prime Video). En este contexto, el público joven y adolescente se ha convertido en uno de los grandes reclamos de las OTT con productos adecuados a sus inquietudes y a su propio lenguaje, como la ficción noruega 'About Saturday' o la rusa 'Stream'.

Y como curiosidad, este informe llama la atención sobre las telenovelas que se crean exclusivamente para el mes del ramadán en los países árabes. «Son producciones de treinta capítulos que se emiten los treinta días que dura», apostilla Saló.

