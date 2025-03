«Los concursantes de 'La Voz Senior' buscan esa segunda oportunidad en la vida»

j. moreno Sábado, 8 de enero 2022, 00:03 Comenta Compartir

Cerca de 300 mayores de 60 años se presentaron a los castings presenciales de la tercera temporada de 'La Voz Senior'. Antena 3 estrena este sábado por la noche (22:00 horas) esta versión especial de su exitoso 'talent show', que se fija en nuestros mayores para darles «esa segunda oportunidad en la vida» sobre un escenario que, por diferentes circunstancias, no han podido llevar a cabo. «Vienen sin miedo, porque no tienen nada que perder. El premio no es ganar como en las otras versiones, sino subirse al escenario. Es la manera de demostrar al mundo que siguen siendo capaces después de la pandemia y de no ver a sus seres queridos», comenta la directora de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro.

Los cantantes Antonio Orozco y David Bustamante repiten como coaches de 'La Voz Senior' mientras que el formato incorpora a Niña Pastori y José Mercé como jurados después de haber sido asesores en anteriores ediciones.

Los cuatro serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató para elegir a la mejor voz del país mayor de 60 años. Al frente de las galas estará, de nuevo, la andaluza Eva González. «Esta versión de 'La Voz' es especial, la más emotiva de todas y la que más me enseña. No quieren una carrera musical, quieren hacer que sus familias se sientan orgullosos de ellos», subraya la presentadora sobre los nuevos concursantes.

Para Antonio Orozco, este programa «ha marcado una pauta» y «es el principio de muchas cosas que están ocurriendo». «Es un volver a creer que nunca es tarde si la dicha es buena. La sociedad estigmatiza mucho a los mayores, pero en 'La Voz Senior' siempre sienten que están empezando algo bonito. Llegan con una ilusión que no se puede contar», desvela el cantante, quien espera que este espacio ayude a muchas personas que están en casa a abrir «sus persianas para que les entre la luz».

Voces veteranas

El formato sirvió para conocer nuevas voces veteranas como la de la bielorrusa Naida Abanovich, ganadora de la segunda edición con 67 años, y ayudó a redescubrir otros talentos pasados, como Helena Bianco, la cantante de temas tan populares como 'El Puente', que fue la primera vencedora de la versión 'senior' en nuestro país.

«Lo que hay aquí no lo hay en ninguna otra 'La Voz'. Creo que aprendemos mucho. Hay unas personas maravillosas que no se han dedicado a la música porque eran otros tiempos muy difíciles», asegura Mercé.

La también debutante en estas labores, Niña Pastori, resalta que los participantes llegan al 'talent show' con «muchas vivencias, tienen claro su estilo y las canciones que les gustan». «Vienen con la lección aprendida. Disfrutan», señala la artista, al tiempo que Bustamente confiesa que este programa le recuerda «la lección» de por qué se dedica él a la música.

Con 'La Voz Senior', que produce la cadena en colaboración con Boomerang TV, Antena 3 vuelve a entrar en la batalla por el liderazgo del sábado noche con una apuesta familiar y alternativa a la crónica rosa de 'Deluxe' en Telecinco. La versión amateur de 'La Voz', que proclamó a Inés Manzano como ganadora, se despidió el pasado 17 de diciembre con un 16,7% de cuota de pantalla y 1.798.000 espectadores, siendo la primera opción del 'prime time' por delante del programa que presenta Jorge Javier Vázquez, que promedió un 11,9% de 'share' y más de 1,1 millones de seguidores.