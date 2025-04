J. Moreno Lunes, 29 de mayo 2023, 01:09 Comenta Compartir

Ana Arias (Madrid, 40 años) se mete en la piel del personaje de Cristina, una de las nuevas vecinas que llega a Peñafría para vivir un año sabático junto a su pareja y con el objetivo de ser mamá. Así debutó la actriz en la tercera temporada de 'El pueblo', la comedia que emite Telecinco los miércoles por la noche (23:00 horas), y que, en su último capítulo, registró una audiencia media del 10,1% de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores.

–Muchos años como Paquita en 'Cuéntame', ahora ya también la conocen como la de 'El pueblo'. ¿Cómo lo afrontó?

–En el teatro también me han visto mucho. Paquita de 'Cuéntame' está muy definida y nos llevó tiempo para crearla, pero enfrentarme a un personaje nuevo por supuesto que siempre es un reto. Además, tenía cosas bastante diferentes a mí. Por ejemplo, Cristina tiene un punto fijo que igual yo no tengo. Para una actriz, hacer cosas distintas y que no tengan nada que ver contigo es una maravilla. Eso me hizo mucha ilusión. Y no solo eso. Porque, además de la interpretación, los guiones son tan buenos y están tan bien escritos que yo me sentía como que no estaba trabajando. Era una perfección en cuanto a la comedia. Solamente como espectadora ya me reía.

–¿Qué tal se le da hacer de reír?

–Es verdad que en los rodajes sí que nos han dado ataques de risa, pero no es la tónica general, porque somos todos muy profesionales. Al final, la comedia es incluso más difícil que la tragedia porque creo que requiere un nivel de verdad mayor. Hacer reír es lo más complicado. Hay que tener en cuenta, no solo tu verdad, sino también el ritmo y los tiempos del otro compañero. Son varias cosas que hay que tener en cuenta y por lo que, digamos, el reto puede ser hasta mayor, pero ponerme metas me mola.

–¿Es muy diferente grabar en un pueblo de Soria que en Madrid?

–Es tremendamente diferente. Rodamos entre primavera y verano, y fuera de ahí creo que no podría haber grabado, porque estaba nevado. Las casas que aparecen en el pueblo, tanto exterior como interior, eran los lugares que luego eran nuestra vivienda real. Era una especie de 'Gran Hermano' sin 'edredoning', claro (risas). Y el nivel de desconexión, pues fue una maravilla. Se crea como una especie de familia. Eso sí, a nivel de conciliación familiar ha sido más complicado.

–¿Se considera urbanita?

–Me considero urbanita, que quiere ser de pueblo pero no lo consigue. Vivo en la sierra desde hace once años, pero echo de menos Malasaña un montón. Soy consciente de lo bueno que tiene vivir en la sierra, y lo disfruto mucho, pero también extraño la parte urbanita.

–¿Y valora hacerse un año sabático en un pueblo de Soria?

–Sería una opción, pero ahora mismo no lo necesito. Si necesitara desconectar, disfrutar de la familia y ya está, pues sería un plan perfecto. Pero ahora, como el mundo me encanta, con mi familia me siento tan mimosa y mi trabajo está en Madrid, pues de momento disfruto de la vida en la ciudad.

Doble final

–Se anunció que 'El pueblo' finalizaría con su cuarta temporada. ¿Cree que la serie se merece más capítulos?

–No veo que 'El pueblo' haya cansado a la gente en absoluto. Están los fans protestando, pero muchísimo, especialmente en las redes sociales. Yo estoy interesada en que la serie vuelva. Creo que ha sido más una cosa de que no se ha llegado a un acuerdo con la cadena, y este tipo de cosas burocráticas, que no tienen nada que ver con los actores. Tanto mis compañeros como yo estamos deseando hacer más capítulos y los espectadores también. 'El pueblo' no ha muerto; está muy vivo y tiene muchas cosas que contar. Ojalá lleguen a un acuerdo y podamos continuar. Lo quiero como espectadora.

–También se ha incorporado a lo nuevo de 'La que se avecina'.

–Ha sido una suerte, la verdad. Estoy muy contenta, porque ha sido una pasada. Hemos empezado a rodar y la acogida de los compañeros ha sido maravilloso. El equipo coincide con el que ya trabajaba en 'El pueblo'. Estoy conociendo a los hermanos Caballero y comprobando un nivel de profesional que admiro. Y también con Raúl Peña, que es una suerte trabajar con él otra vez.

–Se acaba 'Cuéntame', la serie que le dio la popularidad. ¿Cómo lo vive?

–Para mí como actriz, 'Cuéntame' ha sido una etapa tan importante en mi vida.... Que por supuesto, creo que es factible estar en el final y cerrar ese ciclo profesional y personal como Dios manda.

