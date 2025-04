Sara Escudero | Cómica: «La comedia es para mí una forma de vida»

J. Moreno Madrid Martes, 24 de mayo 2022, 00:08 Comenta Compartir

Abandonó sus estudios en medicina para dedicarse a la interpretación y, ahora, asume un nuevo reto profesional en la pequeña pantalla. Sara Escudero (Arenas de San Pedro, Ávila, 40 años) presenta en La 1, junto a María Gómez, 'Enred@d@s' (22.10 horas), un formato producido por RTVE en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio) que reúne los vídeos más sorprendentes de entre los millones que cada día surgen en plataformas, aplicaciones y redes sociales.

-¿Hay tan buen rollo con María Gómez como parece?

-Lo hay mejor. En plató te tienes que acoger a la instrucción de turno, pero con María hubo, desde el minuto cero, mucha conexión. Literalmente la frase que le dije cuando me comunicaron que iba a presentar con ella, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo pero nunca habíamos trabajado juntas, es que le tenía mucho cariño. Fue una sensación de estar trabajando juntas mil años.

-¿No conocía quién iba a ser su pareja en este nuevo formato?

-No. Cuando me propusieron el programa sí que me adelantaron que iban a ser dos presentadoras y que ya me dirían quién sería la segunda. Cuando me lo dijeron, me dio una alegría que fuera María Gómez que, por cierto, me había entrevistado en la radio.

-¿Hay espacio para la improvisación?

-Tenemos un guion con los pasos a vídeos. Es inevitable morcillear cuando estamos juntas. Te miras a los ojos y haces 'tontunas'. En mi caso, yo estoy más libre del guion para soltar cosas que se me puedan ocurrir en el momento, porque mi parte es la menos seria. María hace un papel más informativo, pero entre las dos intentamos llevar el guion a nuestro terreno todo lo que se pueda.

-En el programa es la gamberra, ¿y en su vida fuera de los focos es más seria?

-Soy como me ven. Soy así. Si pudiera tener dos o tres caras, a lo mejor sufriría mucho, pero como voy a corazón abierto con todo lo que hago, en la vida o en el trabajo, para mí no hay diferencia. Solamente puedo estar un poco más seria cuando me meto en el papel de actriz. No soy una loca, no estoy haciendo todo el día el tonto, pero mi carácter es alegre desde que era niña. De esa alegría nació el empezar a dedicarme a la comedia y hacer de la comedia mi modo de vida. Para mí el humor no es un trabajo, es una forma de vida. Soy muy transparente y soy un ser humano, con días peores y otros mejores.

-¿Dedica mucho tiempo a consumir vídeos en el móvil?

-La verdad es que no. Las redes sociales me las lleva mi chico y yo me quité el Instagram del móvil, porque había días en los que se me iba el tiempo mirando vídeos o publicaciones. Prefiero dormir mis cuatro horas, que duermo poco, que dos y estar enganchada a la pantalla. Este tipo de formatos, como 'Enred@d@s', ofrece la posibilidad de ver los momentos más molones de las redes, que te acompañen durante la cena, y te ahorres un tiempo en redes. Estas cosas te absorben, está superestudiado.

-¿Es diferente hacer humor según el medio de comunicación?

-Tu color de humor se transmite igual, pero en imagen cuentas con otros elementos que no tienes en radio. No es lo mismo que vaya grabado o en directo. Es una cuestión de adrenalina. Por ejemplo, tampoco es lo mismo escribir de humor para que la gente lo lea o para que te escuche.

-¿Ha ido modulando su humor con el paso del tiempo?

-He modulado la manera de escribirlo. Evidentemente, es como todos los trabajos. Cuando un médico empieza no tiene las tablas que cuando se jubila. Me paro a pensar, y hace quince años no tenía ni la soltura ni el bagaje de ahora. Mi humor siempre ha sido blanco, y nunca he cambiado mi manera de ser ni de sentir ni de pensar.

-¿Es fan del archivo de TVE?

-Me encanta ver esas imágenes de esos programas que, muchos de ellos, no los he vivido. Me parece tan bonito ver cómo han ido cambiando las cosas y cómo la tecnología ha ayudado a que sean las imágenes distintas.

-¿Y se vería participando en programas como 'MasterChef Celebrity' o 'Supervivientes'?

-En la isla no, porque formatos de ese estilo no me atraen. No soy perfil para hacer eso, porque priman otras cosas que no van con mi filosofía de vida. Y en la cocina, pues no me importaría porque me gusta mucho meterme entre fogones, aprender y ponerme a prueba. Yo no soy competitiva, solo conmigo misma.