Cuanto más tiempo pasa –y pesa–, más consciente soy de la épica tan colosal que han vivido las mujeres en los últimos cien años. No ... tengo que buscar muy lejos, ahí están mi madre y mi suegra, por ejemplo, que han compaginado todos los trabajos del mundo para sacar el universo adelante. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es que lo que ellas se echaron –y se echan– encima no tiene nada que ver. Ellas remaban por el río y al mismo tiempo iban a la contra. ¿Qué revolución más grande puede haber que la de las mujeres que nos parieron? El trabajo, la casa, los padres, los hijos: todo, absolutamente todo pende de ellas.

'Cocina con química', en Apple TV+, habla de ellas. Elizabeth Zott (Brie Larson) es una química con un talento deslumbrante que choca inevitablemente con un mundo de hombres. Nada más empezar, nos muestran que Zott terminará presentando un programa de televisión de cocina de máxima audiencia pero, al menos hasta el tercer capítulo, no sabemos por qué. Sí sabemos, desde luego, que ser mujer es el mayor reto al que se enfrenta: machismo, desprecio, odio...

Brie Larson me gusta, es una actriz que me cae bien desde el principio. Aquí, metida en la piel de una fría y calculadora científica, realiza un sorprendente cambio de registro. La serie es agradable, quizás un pelín previsible, pero, aunque la vida de Zott nos interpela con facilidad, es cierto que se siente lejana. Esas calles, esos barrios, esas costumbres tan americanas que nunca tuvimos aquí. No sé, tal vez sea el momento de contar una historia de aquí, protagonizada por mujeres que hablen como nuestras madres y abuelas. Una historia que nos haga volar de cerca. Una historia, en fin, de la que podamos presumir con orgullo.