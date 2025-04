Los clásicos más incombustibles vuelven a RTVE por Navidad

J. Moreno Viernes, 22 de diciembre 2023, 18:05 Comenta Compartir

No tocar lo que funciona es una máxima en televisión, especialmente en Navidad, cuando la nostalgia y la familia vuelven a invadirnos para interrumpir nuestra frenética rutina. En RTVE no habrá grandes sorpresas en su programación especial para las fiestas navideñas. La corporación pública opta de nuevo por sus clásicos contenidos y rostros familiares de la pequeña pantalla para dar compañía a aquel que no la tiene y reunir ante el televisor a aquellos que solo se juntan los últimos días del año. Una apuesta sencilla pero ambiciosa, con la que la cadena intentará mantener su hegemonía en las fechas más familiares de 2023.

Tras la retransmisión ayer del habitual sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, la siguiente cita importante de la Navidad será el 24 de diciembre. Como viene siendo habitual, La 1 comenzará su programación con el mensaje navideño del rey Felipe VI para, a continuación, dar paso a 'Telepasión', un clásico de la Nochebuena que este año lleva por título 'Nadie es perfecto'. Dirigido por Juan Luis Iborra, el espacio pondrá a bailar a las caras de RTVE con Rodrigo Vázquez, Aitor Albizua y Patricia Conde como maestros de ceremonias.

Después, música con dos especiales: uno dedicado a Pablo López y otro para Camela por sus treinta años de carrera musical. Cierra la noche una versión de karaoke de 'Viaje al centro de la tele'. El 28 de diciembre será la gala 'Inocente, inocente', que cumple precisamente 28 años desde su primera emisión, y vuelve a juntar las bromas a famosos con la solidaridad de los espectadores. En esta ocasión, la Fundación Inocente va a destinar la recaudación a favor de los niños con enfermedades raras y sin diagnóstico en España.

Para la Nochevieja, el regreso de José Mota con el especial de humor 'Una noche de miedo', donde el manchego satiriza la realidad política y social del año a través de monstruos clásicos del cine como Drácula, Frankenstein o el Hombre Lobo. Cuenta el actor que inicialmente iba a dedicar su programa de fin de año a la inteligencia artificial, algo que finalmente no cuajó. «Lo tenemos que dedicar al terror. Hay mucha crispación y hay que poner orden a través del humor para aflojar tanta tensión», asegura. Antes y después de las doce uvas, más música con '¡Feliz 2024!', una maratoniana gala musical presentada Patricia Conde, Rocío Muñoz y el actor colombiano Carlos Torres con la participación de más de noventa artistas. «Hemos hecho un homenaje a Ramonchu. Nos vestimos de bolo para desencorsetar la gala», adelanta la expresentadora de 'Sé lo que hicisteis' en alusión al éxito del 'Grand prix del verano'.

El regreso de la capa

El momento más esperado de las navidades será el 31 de diciembre. Todas las casas estarán pendientes de dar la bienvenida a 2024. En TVE vuelve Ramón García tras su exitosa experiencia de fin de año junto al streamer Ibai Llanos. Lo hará en una retransmisión junto a la cantante Ana Mena y la participación especial de la futbolista Jennifer Hermoso. «La primera vez que las di fue en 1995. Las llevo presentando cuatro décadas… Ana Mena no había ni nacido», bromea el presentador, que muestra su emoción ante las campanadas, un momento en televisión que vuelve a juntar a las familias. «Hay pocos programas que reúnan a toda las familias. Las campanadas lo son, pero también acompaña a la gente que está sola o en hospitales», defiende. Por su parte, la campeona del mundo reconoce que ya ha pedido algún consejo a su compañero de las uvas. «Los nervios ya están aquí», confiesa la futbolista.

También La 2 apuesta por el humor y la música en las fechas navideñas. En Nochebuena, el segundo canal de TVE prepara un maratón de '¡Cómo nos reímos!' donde, entre otros contenidos, habrá un especial dedicado al humorista catalán Eugenio. El 31 de diciembre, 'Nochevieja a cachitos' regresará con sus habituales rótulos pero nuevo conductor: Ángel Carmona. También habrá un especial previo a las uvas recordando a las grandes galas televisivas de antaño. El Concierto de Año Nuevo o la cabalgata de Reyes el 5 de enero serán otras de las citas a las que no faltará la cadena pública en 2024.

