Choco se convierte en la cuarta expulsada de MasterChef

Ana Isabel Padilla Macías Martes, 23 de abril 2024, 10:52

La cuarta gala de MasterChef regaló a los telespectadores una noche que no dejó indiferente a nadie en la que hubo risas, lágrimas y una gran polémica entre el jurado y una de las aspirantes y en la que terminó expulsada Choco tras una tarta tatin que no convenció al jurado. La marcha de Choco dejó a todos los aspirantes muy afectados, pero sobre todo a Tamara.

Esta, la que ha sido la primera emisión de las dos que se han programado para la presente semana, ha contado con unos invitados de lujo y se puso en juego el pin de inmunidad.

En la primera prueba de la noche el protagonista fue el pescado. Los concursantes comenzaron identificando diferentes pescados para después elaborar con ellos un plato acompañado de soja marina, un ingrediente que les descubrió el primer invitado de la noche, Ángel León, conocido como el Chef del Mar. La prueba contaba además con el incentivo del pin de inmunidad, que obtuvo el mejor plato presentado. Tras probar el jurado las diferentes elaboraciones, los mejores platos fueron los de Pilar y Ángela. Aquí llegó la primera sorpresa de la noche. Para obtener el pin de inmunidad, Pilar y Ángela se tuvieron que medir entre ellas, pero compitiendo con María Lo, ganadora de MasterChef 10, teniendo al frente de las cocinas a Blanca Romero y Toñi Moreno, participantes de MasterChef Celebrity 8, ya que el jurado realizaría la cata a ciegas.

Al final, tras catar los tres platos presentados, el jurado no dudó ni un momento en señalar el plato de María Lo, una receta de panipuri, como el mejor de la noche, dejando a Ángela y a Pilar sin el ansiado pin dorado.

La segunda prueba fue la de exteriores que llevaron a cabo por equipos. Para ello el programa se desplazó hasta Guadalajara, concretamente al Palacio del Infantado, actual sede del Museo de Guadalajara, donde tuvieron que elaborar un menú para 100 comensales con sabores de la gastronomía local. En esta prueba los concursantes estuvieron acompañados por Juanjo Ballestas, aspirante a la quinta edición de MasterChef Celebrity. Esta semana los equipos estuvieron capitaneados por Maicol y José, quienes tuvieron que negocias antes del comienzo de la prueba para ver quién se quedaba con los diferentes útiles y herramientas de cocina con que se contaba. Al final, el equipo que fue mejor valorado por el jurado fue el azul, el de Jose, mientras que el equipo rojo, el de Maicol, terminó yendo a la prueba de expulsión.

Ya en las cocinas de nuevo y con la mitad de los concursantes vestidos con el delantal negro, se produjo un momento de tensión entre Tamara y Pepe a consecuencia de un comentario que el juez hizo y no gustó a Tamara, asesora de finanzas, en el que señalaba que mostraba una actitud «desganada». La aspirante terminó confesando que no se veía en la final y no pensaba abrir nunca un restaurante. Tras unos momentos tensos, finalmente se reconciliaron con un abrazo.

En la prueba de expulsión, donde se contó con la visita de Florentino Fernández, los concursantes disfrutaron con una masterclass de Jordi Cruz sobre las enzimas y se contó con Cristina Oria como invitada, quien además se puso la chaquetilla para cocinar junto a los concursantes presentando un macaron con foie con tinte amarillo y una tarta de manzana con toffe salado.

Cuando llegaron las valoraciones de los jueces, los tres concursantes que se vieron en la cuerda floja fueron Celeste, Choco y Alberto, siendo finalmente Choco quien tuvo que abandonar las cocinas ante las caras de tristeza del resto de sus compañeros, sobre todo de Tamara, quien terminó entre lágrimas.

Esta semana el programa ofrece a los espectadores una doble emisión, de forma que no habrá que esperar mucho para la siguiente gala, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de abril.