Chicote, de los fogones a la España olvidada

Dice Alberto Chicote que no tiene la «esencia del entrevistador» y que él no es periodista en su nuevo proyecto televisivo, con el que cambia totalmente de registro. El cocinero más popular de La Sexta se embarca en 'Fuera del mapa', una nueva aventura con la que abandona los fogones para transitar hacia esa España que algunos llaman vaciada, la menos conocida y espectacular, que se sale del habitual ambiente turístico.

Lo hará en compañía de personajes famosos, con quienes caminará y entablará conversaciones, reflexiones y confesiones íntimas bajo la belleza del paisaje patrio. La cadena de Atresmedia estrena este martes, a las 22:30 horas, las dos primeras entregas, que contarán con el actor Antonio Resines y la presentadora Mariló Montero como primeros invitados.

«No es un programa de entrevistas. Es posible que salgan muchas cosas adyacentes e interesantísimas que no se han tratado con anterioridad», avanza el popular chef, que admite su sorpresa ante las confesiones de los personajes populares tras haber rodado las primeras entregas del formato.

Él charla sin pretensión ni presión para sus acompañantes. «No tienes pensado hablar de un tema y descubres que al invitado le interesaban cosas que no tenías previstas. Y en la mayoría de ocasiones nunca antes las habían comentado, porque no es lo mismo que te hagan una entrevista en un plató de televisión que pasarte un día completo caminando, en un espacio más calmado, que invita a la reflexión, a la conversación y ahondar en los temas», confiesa.

El polifacético comunicador promete además que la audiencia descubrirá lugares a los que pocos han podido acceder. «Alguien ha podido ir a un sitio en coche, pero vamos a zonas y lugares donde solo puedes llegar caminando. Muchos espectadores que hayan estado cerca no habrán visto ese espacio en particular», explica el cocinero. En total, el equipo de 'Fuera del mapa' ha recorrido 20.000 kilómetros. «Para el espectador va será una manera de viajar desde el sillón de su casa», añade, por su parte, la directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro.

Chicote y sus invitados descubrirán los paisaje y la cultura de zonas de Navarra, Huesca, Cuenca, Cáceres, Segovia, Jaén, Almería, Asturias, Guipúzcoa, Orense, Navarra, A Coruña, Valencia, Girona y El Hierro. En el camino se encontrarán con personas del lugar, en unas reuniones en las que descubrirán las tradiciones, los secretos y la historia de la tierra que recorren, además de la gastronomía con productos y recetas que hablan de esos enclaves.

Turismo nacional

Sin embargo, desde la productora del formato reconocen que, pese a que es un programa «complicado» porque no es «fácil para los invitados», todos los participantes han respondido «sorprendentemente muy bien». «Les ha gustado el programa. Era gente que quería vivir la experiencia. No ha habido nadie que dijera que no le apeteciera hacer esa ruta. Ha sorprendido la buenísima respuesta de los invitados», reitera la directora ejecutiva de Boomerang TV, Encarna Pardo.

Entre los famosos que cogen la mochila para acompañar a Chicote en esta primera tanda de capítulos están Ágatha Ruiz de la Prada, Javier Sardà, Juan del Val, Lorenzo Caprile, Roberto Leal, Cayetano Martínez de Irujo, Lydia Valentín, Rozalén, Jorge Sanz y Eva González, entre otros.

Para el primer capítulo, el chef se codea con el actor Antonio Resines y el cocinero Karlos Arguiñano y visita Zumaia (Guipúzcoa), donde emprenden una ruta en la que recorren caminos de verde intenso, acantilados con curiosas formaciones rocosas de más de 50 millones de años y sus playas.

Con la periodista Mariló Montero, Chicote se introducirá en la sierra de Cazorla (Jaén) y será testigo del lugar donde nace el río Cerezuelo, con su recorrido que atraviesa un frondoso bosque y en el que verá cómo las aguas pasan bajo las ruinas de Santa María y continúan su curso bajo la plaza del mismo nombre, para seguir más adelante su camino hacia el final de la senda en el castillo de Las Cuatro Esquinas.

Una experiencia, admite el presentador de 'Fuera del mapa', con la que quiere reivindicar el viajar por nuestro país frente a otros destinos extranjeros. «Cuando agarras unas vacaciones largas, a lo mejor te vas a Tailandia pero no a Asturias. Ha sido como un periodo de trabajo, sí, pero también una especie de vacaciones diarias recorriendo espacios maravillosos a los que seguro que volveré», asegura. Con este nuevo formato, cierra Chicote un 2021 en el que se ha vuelto a consolidar como rostro fundamental de Atresmedia. Despidió hace siete días '¿Te lo vas a comer?', el espacio donde denunció los fraudes en la alimentación y defendió los derechos de los consumidores, y ya se prepara para dar las sextas campanadas junto a Cristina Pedroche en Antena 3 el próximo 31 de diciembre desde la madrileña Puerta del Sol.