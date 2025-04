«Celebré mis 13 años recogiendo firmas para crear un santuario que salvara a los cetáceos»

gonzalo cámara echevarría Madrird Miércoles, 27 de octubre 2021, 00:06 Comenta Compartir

Adela Úcar (Bilbao, 41 años) se pone al frente las tardes de los sábados de 'Reduce tu huella' (La 2), un recorrido por España que apuesta por el medioambiente y crea conciencia ecológica hablando de energías renovables, economía circular, residuos que cobran una nueva vida, recuperación de flora y fauna autóctonas... En 'Reduce tu huella', Ucar limpia playas junto a unos niños, planta un árbol, recoge colillas, bucea...

–¿Se le ve muy identificada con el programa?

–Cuando me llegó la propuesta fue como anillo al dedo. Es una temática con la que siempre me he sentido muy identificada. Este programa une mi vocación de servicio como periodista y mi inquietud por el medioambiente desde que soy muy pequeña. Con decirte que al cumplir los trece años, lo celebré con toda mi clase recogiendo firmas en la Plaza Moyua de Bilbao para crear un santuario para salvar a los cetáceos. También he sido socia de Greenpeace desde niña, mis exposiciones en el colegio siempre estaban relacionadas con la naturaleza, las energías nucleares... Estoy muy contenta de poner nuestro granito de arena.

–¿Cual es la clave de su trabajo para divulgar, concienciar y entretener?

–Lo importante es que nuestra audiencia pueda aprender teniendo una sonrisa en la cara. Nuestra ilusión es hablar de medioambiente concienciando desde lo positivo, las soluciones y las sonrisas. La ventaja de no ser una científica es que tengo la capacidad de traducir el mensaje de los expertos de forma entretenida.

–¿Qué le apasiona de su trabajo en 'Reduce tu huella'?

–Todo lo que estoy aprendiendo sobre medioambiente es algo que me llevo a mi saco personal. Me satisface saber que estoy al servicio de que el mensaje le llegue al espectador de forma entretenida y comprensible.

–¿Cuál ha sido su mejor experiencia a lo largo del programa?

–Hemos visitado paisajes y pueblos remotos, lugares espectaculares… Además, hemos podido realizar actividades como bucear, surfear o montar a caballo.

–¿Cómo fue la experiencia de vivir en una ecoaldea?

–Fue lo más cercano a lo que hacía en '21 días' porque hicimos mucha convivencia. Fue una completa experiencia de inmersión que disfruté mucho. A veces vas con una idea preconcebida un poco 'mala'. Pero una ecoaldea no es solo un lugar donde se vive con unos valores ecológicos, sino que todos los participantes son profesionales con unos conocimientos espectaculares. Podrían estar trabajando en cualquier empresa a nivel mundial, pero prefieren este lugar para aprender a través de la investigación en todo tipo de técnicas sostenibles.

LAS FRASES: Objetivo del programa. «Nuestra ilusión es hablar de ecología concienciando desde lo positivo y con una sonrisa»

Predicar con el ejemplo. «En mi casa el único cubo que falta es el del compost y no consumimos botellas de plástico»

–¿Cuál cree que es la mejor manera de concienciar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del planeta?

–A través del ejemplo. Pero en este caso creo que los jóvenes nos dan muchas lecciones a los adultos, pues están más comprometidos con el medioambiente. Como madre que soy insisto en que la educación es fundamental para mostrarles desde pequeños el respeto hacia la naturaleza; el reciclaje de los residuos, minimizar el consumo, reducir el impacto en el planeta... Estas nuevas generaciones tienen este mensaje más accesible y han llegado a este mundo con una sensibilidad superior a la nuestra.

–¿Qué echa en falta en España?

–Faltan hechos, de palabras vamos sobrados. Todas las empresas están desarrollando ahora planes de sostenibilidad, muchas marcas se están sumando al carro de reducir el impacto, otros apuestan por una producción más sostenible. Es el momento de dejar a un lado los proyectos y pasar a los hechos. Europa ha aprobado la agenda 20-30 y el Plan de Descarbonización 2050, pero este mismo año los niveles de emisiones han aumentado frente al año previo a la pandemia. A pesar de los planes, los discursos de las empresas y que la sociedad se quiere comprometer con estos objetivos, los datos nos sacan los colores. Es el momento de pasar a la acción si no queremos que los objetivos se queden en meras palabras bonitas. Nuestros pies están yendo muy detrás de lo que dice nuestra boca.

–¿Es de las que tiene en casa 5 cubos para distintos residuos?

–Por supuesto. Ahora mismo en mi casa el único que me falta es el cubo para compost. Ya desde hace muchos años, antes incluso de que estuvieran los contenedores de reciclaje en mi ciudad, tuve que enviar una carta al Ayuntamiento exigiendo contenedores de reciclaje que ya había en otras ciudades. Acabo de cambiar de casa hace poco y al diseñar la cocina, una de las cosas que tuve en cuenta era cómo encajar los cubos de reciclaje

–¿Algún truco doméstico para reducir el impacto ecológico?

–Sí. En casa no consumimos ningún tipo de botella de plástico. Me parece innecesario y además creo que el agua embotellada sabe peor. Siempre llevo conmigo una botella de acero inoxidable.

–¿Es de las que se cabrea cuando ve una luz encendida en una habitación vacía?

–Tampoco me cabreo, pero intento concienciar en casa. La reducción de luz no es solo que no la puedas pagar, sino que es el planeta el que no se lo puede permitir.

–En cinco días comienza en Glasgow la COP 26, ¿qué mensaje llevaría a esta cumbre del clima?

–Que ampliemos nuestra conciencia para reconocer con mayor claridad las consecuencias de los retos que tenemos entre manos.

Temas

Televisión