Puede venir el fin del mundo pero la vida sigue. Y un currela del centro de protección civil de Madrid se dejaría la piel, pero bajaría a tomarse un café y un pincho de tortilla, algo que no veríamos en una película con Morgan Freeman ante una pared de monitores retransmitiendo el Apocalipsis. 'Apagón', la serie que Movistar Plus+ estrena completa este jueves, no contiene más efectos especiales que las auroras boreales anticipando la tormenta solar que deja España sin energía eléctrica. Es cine de catástrofes, sí, pero no hay música épica ni discursos redentores.

Rodrigo Sorogoyen, Isa Campo, Alberto Rodríguez, Raúl Arévalo e Isaki Lacuesta dirigen cinco episodios de unos 50 minutos cada uno interconectados entre sí. Transcurren en diferentes fases del apagón, desde que los móviles dejan de funcionar y los surtidores de bombear gasolina hasta que los hombres luchan entre sí por la comida. Sorogoyen borda un ejercicio de tensión que pone de los nervios, con el gran Luis Callejo de protagonista. Raúl Arévalo nos remite a los peores días de la pandemia, con triajes en los hospitales y sanitarios desbordados. Solo que ahora ni siquiera tienen medicamentos. Isa Campo ambienta en una de esas urbanizaciones burbuja de las afueras de las grandes ciudades una historia de prejuicios y clasismo.

Los dos episodios más redondos los firman Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. El primero tiene como héroe a un pastor de cabras que trata de escapar del peor depredador: un hombre hambriento. El segundo traslada a una urbanita al campo -el gran tema del cine español en el reciente Festival de San Sebastián- para descubrir que es posible otra vida con compañeros tan inesperados como los emigrantes. La catástrofe como oportunidad.