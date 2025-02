Carlos Latre se suma a la guerra del 'access prime time' en Telecinco

Iker Cortés Madrid Lunes, 6 de mayo 2024, 19:02 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El 'access prime time', la franja horaria que precede al 'prime time', va a estar muy interesante la temporada que viene. Mediaset acaba de confirmar, vía escueta nota en el chat de prensa, que ha cerrado un acuerdo con el humorista e imitador Carlos Latre (Castellón de la Plana, 45 años). La firma supone el regreso del también presentador a Telecinco para llevar las riendas de un nuevo formato en el 'access prime time'. El espacio, del que aún no se sabe gran cosa, estará producido en colaboración con la productora del propio Latre.

De esta forma, y al igual que La 1 con el fichaje de David Broncano para la próxima temporada, Telecinco se suma a la guerra por el 'access prime time', una franja horaria en la que reina desde hace años Pablo Motos con 'El hormiguero' en Antena 3, un espacio que rara vez baja del 16% de 'share' y que siguen millones de espectadores.

Así las cosas, el reto que Latre tiene por delante no será fácil. Telecinco ya ha tratado levantar esa franja con dos pesos pesados y no ha habido manera. Lo intentó en un primer momento con el 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez, un programa que suponía su regreso a la cadena de Fuencarral tras 117 días de baja laboral, un parón que le impidió formar parte del adiós a 'Sálvame' y 'Sálvame deluxe'. Dos semanas y media después de comenzar su andadura, el formato de La Fábrica de la Tele se cancelaba «tras no haber obtenido los resultados esperados». Mediaset no tuvo paciencia, pero también es cierto que la cuota media de las diez entregas que se emitieron fue de un 7%, con 912.000 espectadores, cifras por debajo de la media habitual de la cadena.

Apenas tres meses después, a finales de diciembre, Telecinco recuperaba para la misma franja horaria '¡Allá tú!', con Jesús Vázquez de maestro de ceremonias, pero el pasado 1 de abril emitía su última entrega. Pese a que en algunas emisiones el concurso parecía despegar, lo cierto es que apenas superaba la barrera del 8 o el 9% de 'share', lastrando en audiencia los contenidos que la cadena emitía después en horario estelar.

Segunda posición

Será difícil que Latre plante cara a Motos, pero donde no hay nada escrito es en el segundo puesto y ahí la competición va a estar muy reñida entre Carlos Latre y David Broncano. El primero se dio a conocer en 'Crónicas marcianas', imitando a todo tipo de celebridades, desde Juan Carlos I hasta Cayetana de Alba, pasando por la troupe de personajes a los que popularizó Javier Sardá en su programa, como Tamara o Pozi. Posteriormente, ha pasado por casi todas las cadenas, pero en los últimos años ha estado sobre todo ligado a Antena 3 y a 'Tu cara me suena', programa en el que ha formado parte del jurado durante todas sus ediciones. Pese a sus comienzos más cañeros, el de Latre es un humor más blanco y familiar, que casa con el tipo de público que parece estar buscando Telecinco.

El segundo tiene un sentido del humor más gamberro y desenfadado, que conecta con el público más joven. Broncano (Santiago de Compostela, 39 años) dio sus primeros pasos como cómico en Paramount Comedy. Tenía 20 años cuando la cadena aceptó un monólogo suyo para el programa 'Nuevos cómicos'. A partir de ahí comenzó a construir su carrera como cómico en torno al 'stand-up' y a su colaboración en diversas secciones de distintos programas de radio y televisión. Del 'Estas no son las noticias', de Cuatro, al 'A vivir que son dos días', de la Ser, en apenas seis años. Pero fue en 2015 cuando su trayectoria se impulsó gracias a 'La vida moderna', el programa de radio de la Ser, que presentaba junto a Quequé e Ignatius. Aquello le llevó a fichar por El Terrat, la productora de Buenafuente, y dar el salto al 'late late night' que presenta en Movistar Plus+, 'La resistencia', que echará el cierre esta temporada. Con la llegada de Broncano a La 1, esta claro que el segundo puesto en el 'access prime time' va a estar muy reñido. Pero, quién sabe, igual el primero también.

