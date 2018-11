Camila Cabello arrasa en los premios MTV Camila Cabello muestra sus premios. / Sergio Pérez (Reutes) La cubanoestadounidense se hizo con cuatro galardones, incluido el de mejor artista y mejor canción JULIÁN ALÍA Bilbao Domingo, 4 noviembre 2018, 23:44

Llegaba como la gran favorita y cumplió con el pronóstico. Camila Cabello se alzó como la gran triunfadora de la gala de los premios MTV. Con su presencia en el acto en duda, la cubanoestadounidense escribía en Twitter: «Dónde está tu queso y tú jamón de bellota, Bilbao. Estoy lista». Y así fue. Con cuatro premios bajo el brazo se fue la cantante. La misma cifra que obtuvo el canadiense Shawn Mendes el año pasado, cuando se dejó de hacer distinción y se unificaron los sexos en el galardón a mejor artista. En aquella ocasión, el norteamericano también hizo doblete como mejor artista y como autor de la mejor canción, dos de los platos fuertes.

«Estoy flipando, tío», gritó la joven nacida en Cuba tras recoger el primero (y todavía le quedaban tres más), en el que se impuso a Ariana Grande, a los raperos Drake y Post Malone y a la británica de origen albanokosovar Dua Lipa, quien la sucedió como ganadora en el apartado pop, donde también estaba nominada, y no ganó, quizá por aquello de no abusar. El tema 'Havana', que Cabello grabó con la participación del rapero Young Thug, se llevó tanto el premio a mejor canción, como a mejor vídeo. Y cuando sonó, tras una esperada y gritada cuenta atrás, reventó el Bilbao Exhibition Centre. Además, obviamente fue elegida como mejor artista estadounidense. Una categoría en la que el grupo Viva Suecia se hizo con la distinción española, algo anunciado incluso antes del comienzo de la gala.

Tras la canción, fue el turno de Nicki Minaj, que empezó la gala con la interpretación de 'Good Form' y de'Woman Like Me', y que más tarde sería elegida como mejor artista de 'hip hop', donde superó a Drake, Eminem, Migos y Travis Scott. En mejor 'look' se impuso Cardi B, con quién ha protagonizado numerosos episodios polémicos y que le llegó a tirar un zapato en septiembre de este año durante un evento de la New York Fashion Week, la fiesta de Harper's Bazaar. Como de costumbre, Mendes no faltó a su cita, algo que lleva repitiendo desde 2015. El músico canadiense se llevó el premio a la mejor actuación en directo.

En la gala, conducida por la actriz y cantante Hailee Steinfeld, tampoco faltó la española Rosalía, considerada como una de las estrellas nacionales, e incluso internacionales del momento, que subió enormemente los decibelios con su éxito 'Malamente'. Ninguna de las dos obtuvo premio, algo que sí consiguieron 5 Seconds of Summer (mejor grupo de rock), Panic! At The Disco (mejor grupo alternativo), Marshmello (mejor grupo de electrónica) y Cardi B (artista revelación). Por su parte, el reconocimiento a los mejores fans fue para el grupo surcoreano BTS, el mejor 'World Stage', para Alessia Cara, y el de mayor empuje ('push'), estuvo dirigido a Grace VanderWaal, la ganadora de la undécima temporada de America's Got Talent, de tan solo catorce años.

También tuvo su momento la banda británica Muse, con su tema 'Pressure', tan solo un día después de congregar a más de 30.000 personas en San Mamés, donde tuvieron de teloneros a Crystal Fighters y a Berri Txarrak, el grupo liderado por Gorka Urbizu. El abarrotado recinto contó además con actuaciones de los Panic! At the Disco, que cantaron 'High Hopes', la presentadora, que interpretó 'Back to Life', Bebe Rexha y su 'I'm a Mess', o Jason Derulo y David Guetta, que hicieron subirse una vez más al escenario a Minaj para tocar 'Goodbye'. Y cómo no, Janet Jackson, ganadora del premio Icono Global, que pisó la tarima con sus 'Made for Now', 'All for You' y 'Rhythm Nation'.

El acto lo clausuraron Halsey ('Without Me'), la condecorada Alessia Cara ('Trust My Lonely'), Jack & Jack ('Rise') y los reyes de la electrónica, Marshmello, que junto a Anne-Marie, interpretaron 'Friends', y con Bastille, 'Happier', despidiendo una gala llena de emoción.