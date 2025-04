Café amargo

Cómo se puede romper una dinámica que perjudica a nuestros intereses. Esa pregunta se la hacen muchos deportistas de élite cuando entran en una crisis ... de resultados. Los directivos de los equipos siempre optan como solución por la decisión más fácil: echar al entrenador. Una salida que no siempre funciona. Mediaset está en ese periodo de reflexión. No sabe qué hacer para reflotar a su buque insignia. Telecinco perdió hace más de un año el liderazgo de las audiencias y, desde entonces, da palos de ciego en su intento de cambiar la tendencia. El fracaso de 'Café con aroma de mujer' es el último descalabro.

La idea era que el culebrón ocupara la última franja de la macedonia de 'Sálvame' para intentar limar algunas diferencias del líder absoluto -y, a veces, del día completo- como es el todopoderoso 'Pasapalabra'. La apuesta no ha durado ni un mes en la principal cadena de la casa. Ahora se verá en Divinity y el buque dirigido por Jorge Javier Vázquez ocupará otra vez toda la tarde. 'Café con aroma de mujer' no ha llegado, de media, al 7% de audiencia.

Un dato que demuestra dos cosas: la desesperación de Telecinco por recuperar el cetro de las audiencias y que la cadena no ha entendido el mundo de las plataformas y su repercusión. 'Café con aroma de mujer' llevaba, hasta ayer, 45 semanas entre las diez series más vistas en España en y 27 semanas en la clasificación global de series de habla no inglesa de Netflix. Lleva arrasando casi un año. Todo el mundo que quería verla ya lo ha hecho y sin las interrupciones de los anuncios. No se va a ver por segunda o tercera vez en una televisión generalista. Pero apostar por 'Sálvame' ya no da los réditos de antaño en la cadena amiga, que necesita más que nunca unas reformas.