Una cacereña en Supervivientes dedica su salto del helicóptero «a toda Extremadura»

Viernes, 10 de marzo 2023

Es tradición que todo concursante de Supervivientes tiene que empezar su aventura saltando desde el helicóptero a las orillas de la Tierra de Nadie. La participante cacereña Raquel Arias dió un discurso muy conmovedor antes de saltar recordando a su tierra de origen, Extremadura. «Lo más importante, se lo dedico a toda Extremadura, que se sienta bien fuerte: Guadalupe, Sierra de Fuentes, Cáceres, Badajoz, Mérida, a toda Extremadura» decía segundos antes de precipitarse.

Raquel Arias nació en Cáceres el 3 de junio de 1992, y aunque poco después su familia se mudó a Madrid, siempre ha llevado a Extremadura en su corazón. Raquel estudió Turismo, pero es reconocida por su trabajo como modelo, actriz y presentadora. La joven considera que estar delante de las cámaras es su verdadera vocación. No es de extrañar entonces que este no sea el primer reality en el que participa. Hace tan solo un par de años se coronó como ganadora de Insiders, un programa de convivencia de Netflix presentado por la reconocida actriz Najwa Nimri. Obtuvo un premio de 100.000 euros en la segunda edición del programa. Aunque su interés por este tipo de programas no es algo reciente, se presentó en Pekín Express hace algunos años pero se quedó en reserva.

La cacereña tiene ganas de convertirse en la ganadora de esta nueva edición de Supervivientes y es que no sería la primera extremeña en ganar el reality, el medellinense Jorge Díaz ya se alzó con la victoria en la edición de Supervivientes 2016.

De momento, la modelo cuenta con grandes apoyos dentro del mundillo. Por una parte, su amigo Jorge Pérez, que participará como colaborador esta temporada para sorpresa de muchos, ya que llevaba un par meses apartado de las redes y la televisión. Y es que Jorge se ha visto envuelto en un escándalo relacionado con una infidelidad a su esposa con la presentadora Alba Carrillo. Su separación de los medios ha sido con la intención de arreglar su matrimonio. Por otra parte, Raquel Arias cuenta con el apoyo de Olga Moreno ganadora de la edición de 2021 del concurso y ex pareja del polémico Antonio David. Olga, no ha tenido ningún reparo en anunciar su apoyo hacía la presentadora en sus redes sociales. «Espero que la pulsera te de tanta suerte como a mí», comenta Olga en una fotografía en la que aparece con Raquel.

El programa apenas comenzó el pasado domingo pero la concursante cacereña empieza a levantar simpatía entre el público y entre sus compañeros de programa, dejando entrever un buen resultado en su concurso.

