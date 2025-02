En búsqueda de la canción y el representante perfecto para Eurovisión

j. moreno Lunes, 19 de diciembre 2022, 17:40 Comenta Compartir

Una de las siguientes 18 canciones será la que representará a España en el Festival de Eurovisión 2023. TVE presentó este domingo a los artistas y las propuestas de la nueva edición del 'Benidorm Fest', la preselección eurovisiva que se celebrará su gran final el próximo 4 de febrero en la ciudad alicantina. En total, la corporación recibió 876 canciones y sólo una de ellas intentará repetir el éxito de Chanel en el certamen europeo, que se celebrará en mayo en Liverpool (Reino Unido).

Sharonne - 'Aire'

No es la primera vez que la ganadora de la segunda edición de 'Drag Race España' prueba suerte para ir a Eurovisión. En 2001 ya lo intentó, con 21 años, junto al grupo Trans-X. Ahora, en solitario, vuelve a demostrar su potencial con 'Aire', una canción con un mensaje liberador, en la que se anima a dar un paso adelante para superar nuestras metas. Sharonne, alter ego de Cristóbal Garrido, nació en Sabadell y ya participó en otros programas de televisión como 'Tu cara no me suena todavía'.

Megara - 'Arcadia'

Con un hilo conductor inspirado en la mitología, 'Arcadia', según sus creadores, habla del amor de dos chicas a través de un videojuego. La apuesta de Megara llevará el rock al escenario de Benidorm. Esta banda madrileña, formada por cuatro integrantes, surgió en el año 2015 y mezcla sonidos rockeros, dance y electrónico, dando lugar a lo que han denominado como 'fucksia rock'.

Alfred García - 'Desde que tú estás'

El catalán ya representó a España en Eurovisión 2018 junto a Amaia Romero, con poco éxito. El extriunfito lo vuelve a intentar ahora con 'Desde que tú estás', un tema compuesto por él mismo, que habla de la revolución del amor y que cautivó a Pablo López, la primera persona que la escuchó. Hace cuatro años publicó su primer álbum, '1016', con el que logró cinco discos de oro y cinco de platino.

Blanca Paloma - 'Eaea'

Es la repetidora de 'Benidorm Fest'. La de Elche se coló en la final de la primera edición de la preselección eurovisiva con un tema en el que sorprendió a la audiencia con su sensibilidad y voz aterciopelada. Su nueva propuesta se llama 'Eaea', una particular nana familiar que mezcla lo flamenco con lo electrónico, con la que pretende rendir homenaje a sus raíces andaluzas.

Aritz Aren - 'Flamenco'

Natural de Valencia, este bailarín profesional de 30 años, con más de millón y medio de fans en redes sociales, quedó segundo en el concurso 'Fama, ¡a bailar!'. Con su canción 'Flamenco' apuesta por meter dentro de «en una coctelera» el pop más internacional con el sabor de los arreglos e influencias del pop español. El año pasado también tuvo vínculo con 'Benidorm Fest', pues fue uno de los compositores de 'Eco' de Xeinn.

José Otero - 'Inviernos en Marte'

A sus 32 años, este grancanario participó en la edición mexicana del programa 'La Voz' y firmó su primer contrato con una discográfica en aquel país. Propone para el festival europeo la balada 'Inviernos en Marte', una canción, en sus palabras, que habla de la historia de amor entre sus padres y de la fuerza de su madre para mantener vivo el recuerdo de su marido tras su fallecimiento.

Famous - 'La Lola'

El ganador de 'Operación Triunfo 2018' es, en la actualidad, uno de los protagonistas del musical 'El Rey León', que se representa en Madrid. Con 'La Lola', el cantante apuesta por un tema pop/urbano que nace a partir de una base rítmica potente. «La canción define la fuerza de la mujer y la parte femenina de cada uno», detalla.

Fusa Nocta - 'Mi familia'

La de Gandía apuesta por un tema que mezcla los ritmos del trap y flamenco con el rap y la electrónica. Se llama 'Mi familia' y pretende ver como la familia «tiene muchas cosas positivas, pero también oscuras». Participó, con 23 años, en la versión española de 'Factor X' y recibió el aplauso del publicista Risto Mejide, que le concedió entonces «el sí más grande que he dado nunca».

Vicco - 'Nochentera'

Con tan solo 19 años, fue telonera en los conciertos de la 'Gira Sirope' de Alejandro Sanz. Esta joven de Barcelona propone para representar a España en Eurovisión la canción 'Nochentera', un «himno a la felicidad y las ganas de disfrutar de la vida», que habla de las ganas que tienes de ver a una persona cuando te enamoras.

Meler - 'No nos moverán'

Se conocieron en una academia musical en Madrid y, tras descubrir que tenían química, fundaron su propia banda. Comenzaron a tocar en el Metro de la capital y pronto destacaron, siendo teloneros, entre otros, de Taburete. Con 'No nos moverán', una canción pop y buenrollera, pretenden poner a cantar y bailar al público europeo.

Siderlan - 'Que esclati tot'

Estos tres amigos de Barcelona buscan con 'Que esclati tot' hacer historia y llevar la primera canción en catalán a Eurovisión. El tema cuenta la historia de dos personas que se quieren, pero reaccionan de manera opuesta ante un mundo que colapsa. La banda debutó en el año 2018 con el tema 'Reina del Misteri'.

Agoney - 'Quiero arder'

El exconcursante de 'Operación Triunfo' apuesta en la preselección eurovisiva por una arriesgada y explosiva canción con la que quiere exhibir su potencia vocal. 'Quiero arder' es una tems electropop que se construye sobre un juego de violines fusionados en una base de electrónica multisensorial. Ganó la última edición de 'Tu cara me suena' y participó recientemente en 'Dúos increíbles', formando pareja con Ana Belén.

Karmento - 'Quiero y duelo'

La artista albaceteña apuesta por hacer sonar el folclore regional en Eurovisión. Para 'Benidorm Fest' presenta la canción 'Quiero y duelo', una expresión local de Castilla-La Mancha para expresar la sensación de querer algo y lidiar con el dolor para conseguirlo. Karmento se define como «cantautora, sexóloga y amante de la comunicación emocional». Comenzó en la música en 2012, cuando decidió trasladar su residencia a Malta.

Twin Melody - 'Sayonara'

Estas gemelas guipuzcoanas arrasan en Tiktok, donde acumulan más de 18 millones de seguidores y casi 500 millones de me gustas, y compaginan la música con sus estudios en Magisterio. Prueban suerte para ir a Eurovisión con el tema 'Sayonara', una pegadiza canción que Aitana y Paula definen como un canto al empoderamiento y al amor propio.

Rakky - 'Tracción'

La joven de 27 años, natural de Granada, quiere llevar el hardcore al certamen alicantino. 'Tracción' habla sobre los sentimientos no expresados. Apoyada por artistas nacionales e internacionales de la escena como Charli XCX o Dorian Electra, fue nombrada uno de los Vogue hot talents 2021 como una promesa incipiente del pop.

Sofía Martín - 'Tuki'

La cantante y compositora hispano-alemana llega al concurso de TVE con 'Tuki', un tema con ritmo electrónico que recoge sonidos y vibraciones del pop español contemporáneo y de la música urbana. A sus 26 años, la alicantina protagonizó recientemente 'Yo por ti', uno de sus últimos trabajos, en colaboración con Vize y Abraham Mateo.

E´Femme - 'Uff!'

La 'girlband' concursa en 'Benidorm Fest' con un tema llena de fuerza para que las personas «saquen su garra» cuando la escuchen. Entre las compositoras se encuentra Barei, que representó a España en Eurovisión 2016. E'Femme surgió una tarde de septiembre de 2019 mientras sus componentes tomaban el café. Sus canciones más escuchadas son 'Vroom' o '3 Fuegos'.

Alice Wonder - 'Yo quisiera'

Comenzó su carrera musical haciendo vídeos y música para redes sociales. Con 'Yo quisiera', la cantante quiere mostrar la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que ha desistido de entender el mundo y simplemente vive en él. Considerada como una de las jóvenes promeses de la música indie española, cantó 'Lucha de gigantes' ante los Reyes durante el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de la covid.

Temas

Eurovisión 2024