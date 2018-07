«Buscamos la esencia del sabor de cada país» Javier Peña, con una familia de Bolivia, «uno de los países donde más he disfrutado». :: rtve El cocinero Javier Peña protagoniza 'Comerse el mundo', el programa que se estrena hoy en La 1. Se centrará en la gastronomía de diez naciones JULIÁN ALÍA Sábado, 21 julio 2018, 11:21

Con los destinos de Colombia, México, la italiana isla de Sicilia, Grecia, Jordania, Turquía, Marruecos, Cuba, Perú y Bolivia, 'Comerse el mundo' estrena hoy su primera temporada en La 1 de TVE a las 12.45 horas.

La aventura gastronómica llega de la mano del joven chef Javier Peña, que ha viajado a los diez países para buscar la esencia de sus sabores. Con cada episodio dedicado a una de las regiones, y durante unos 50 minutos, el vallisoletano practica una especie de inmersión integral en la gastronomía y la cultura. Desde la comida callejera a los restaurantes de vanguardia, sin olvidarse de la cocina doméstica o festiva, los mercados, y tampoco de aquellos lugares de los que se obtienen las materias primas. Además, para concluir cada una de las entregas utilizará todo lo aprendido para elaborar un plato e intentar satisfacer los paladares de los anfitriones.

Propietario de dos restaurantes, y habiendo viajado para formarse como cocinero a países como Corea del Sur, Brasil, Filipinas y México, vuelve a hacer la maleta ahora para hacérselo llegar al espectador. Asegura que los viajes le han demostrado que, «indiscutiblemente, la gastronomía es cultura, y que une a pueblos incluso enfrentados». También dice que en el programa se han centrado «en aprender y en hacer que los demás aprendan, averiguar de dónde viene la comida y descubrir alimentos que no son comunes aquí, como la carne de llama, muy típica en Bolivia».

«El género culinario no está sobreexplotado en televisión, la gente quiere saber»

- ¿Se está sobreexplotando el género culinario en televisión?

- Yo creo que no, que es lo que pide la gente. Queremos saber lo que comemos y queremos aprender también. Y eso es algo que hace el programa.

- ¿En qué se diferencia de otros de esta misma temática?

- No es una competición. La finalidad es encontrar la esencia del sabor de cada país. Nosotros partimos desde la propia calle hasta los restaurantes más exóticos. Siempre con un objetivo didáctico.

- ¿Cómo ha sido elaborar una receta para los anfitriones de cada país?

- Hacer una receta desconocida con ingredientes desconocidos es complicado, además de algo que no se había hecho todavía aquí en televisión. Te surgen dudas continuamente. Si lo estás haciendo bien, si va a salir como tú quieres...

Regusto extraño

- ¿Es valiente a la hora de probar los platos?

- Sí, sí. No tengo problema a la hora de probar ningún plato. Soy muy 'echao p'alante', como decimos por aquí. Ha habido dos o tres que no es que no me hayan gustado, pero sí que me han sorprendido y dejado un recuerdo extraño. No quiero desvelar cuáles, prefiero esperar a que se pueda ver en televisión.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

- En Bolivia me ha sorprendido casi todo, y es de los sitios donde más he disfrutado. No sabía de su riqueza gastronómica y creo que en el futuro va a estar muy presente.

- ¿Hay prevista una segunda temporada?

- Dios te oiga, pero dependerá de la audiencia. Ojalá. Sería uno de mis sueños hacer otra temporada. Poder viajar haciendo el programa ha sido una experiencia increíble. Lo hemos hecho a nivel gastronómico y cultural. Hemos intentado también motivar a la gente a visitar el país, a ir a una plaza, a probar un plato... Damos a conocer cosas que pueden inquietar al espectador y que le haga querer ir en persona.