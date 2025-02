R. C.

Vengo a contarles, una vez más, un tema que me tiene francamente preocupado, casi tanto como el aluvión de mentiras que se intercambian últimamente en política sin que pasen factura. El día antes del debate electoral televisado, donde ganó el cinismo, se estrenó en Telecinco ... un 'remake' de un programa de éxito de antaño, '¡Allá tú!', confirmando que los supuestos movimientos sísmicos en el consumo audiovisual no son tales. Pudimos ver, viajando en el tiempo, a Jesús Vázquez opositando al trono de sujeto inmortal que sustenta Jordi Hurtado. El formato, poco renovado, tras once años en un cajón, consiguió una media de 1.284.000 espectadores, una audiencia aceptable.

El mayor evento reciente retransmitido en 'streaming' a un público joven, 'La gran velada' capitaneada por Ibai Llanos, consiguió superar los tres millones, ofreciendo varios combates sobre un ring de boxeo entre 'influencers', con algunos números musicales. Un cruce entre 'Noche de fiesta' y 'Sálvame', con peleas físicas. Paralelamente, ha vuelto 'Humor amarillo' aka 'El castillo de Takeshi'. El mismo show de tortazos, incluyendo las famosas 'zamburguesas', ¿se acuerdan? El visionario grupo musical Aviador Dro cantaba en los años 90 aquello de 'La televisión es nutritiva'. Así era y así sigue siendo, se vea como se vea, en un aparato antediluviano en el salón de casa o en Twitch en una 'tablet' tumbado en la cama. Los gustos no han cambiado tanto. En nada volverá 'Sálvame' por la puerta grande, como los clásicos del rock en los festivales. Disfrutaremos del talento de Jorge Javier Vázquez en el cuerpo a cuerpo, intercambiando puñetazos con Ana Rosa Quintana. O Dulceida practicando karate con Tamara Falcó. Retransmitido, eso sí, en la plataforma Teleamazon Maxflix. Menudo salseo.

