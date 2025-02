Cualquiera puede escribir de cine y series. De cualquier cosa. Las inteligencias artificiales están poniendo el mundo patas arriba. Con ChatGPT, un programa diabólico, puedes firmar una crítica de la última de Indiana Jones en segundos. La retocas, o ni eso, y ya está en ... tu Facebook. En el texto habrá errores, probablemente se contradice, pero quien está acostumbrado a leer en diagonal, a ojear el titular y poco más, a «mirar los santos» como decía mi abuela, ni se entera.

Pero la información inventada no es un problema para el fugaz lector de hoy. A veces, veo líneas. Lo que significan, ¿qué más da? Jugar con el lenguaje, como defendía Paco Umbral, es cosa de petulantes. Y no hay mayor engreído que un crítico de cine. La figura del escritor con criterio que observa al mundo desde un pedestal se ha romantizado en exceso. Ahora, a los cinéfilos de pro se les canea. Puedo puntuar en Filmaffinity y copiar datos de Wikipedia para crear un hilo de Twitter. No soy diferente.

En este escenario, hay un sujeto activo que remueve conciencias: Andres Trasado. Su agudo perfil 'online', cuyo seguimiento recomiendo encarecidamente, se ríe de los listillos que tiran de Google y señalan corriendo un tuit en el cual habla, por ejemplo, del cine de Stan Lee Kubrick. Le llaman de todo, nos ahorramos improperios, desenmascarando la verdadera ignorancia y la falta de sentido del humor. Con inteligencia y una ironía en desuso, repasa la actualidad mientras se ríe de los fanatismos, de quien presume de carnet de cinéfilo o está en posesión de la verdad. Cuando caen en la trampa de sus ingeniosas afirmaciones, erróneas a propósito, sabe quitarse a cualquiera de encima con cuatro palabras que lo dice todo: «Esa es tu opinión». Hay quien lleva esta frase tatuada en la frente.