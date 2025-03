Comenta Compartir

No tiene que ser fácil estar en la piel de David Broncano en los próximos días. Las espadas están en alto desde hace semanas, con ... polémica mediática incluida, esperando a que el conocido cómico y presentador, que no entrevistador -ya puede ponerse las pilas-, estrene en RTVE su vuelta al ruedo. La televisión pública, de entrada, no es un escenario cómodo: hay que exigir calidad al producto final, nuestros impuestos no están para tonterías, aunque 'MasterChef' siga en antena. La competencia de la competencia ha empezado con mal pie y no hay apenas tiempo para el ensayo y error. Carlos Latre ha sido quien ha dado el pistoletazo de salida en la batalla por el 'prime time' nocturno y está consiguiendo números muy por debajo de 'El Hormiguero'. El equipo del popular imitador y presentador, que no entrevistador, tiene que estar rebanándose los sesos para levantar cabeza con 'Babylon Show'. Esta semana llega Pablo Motos con su artillería habitual y algunas novedades, al igual que 'El Intermedio', al que apenas se cita en esta guerra pero que goza de un público cautivo nada desdeñable.

Motos llega a la carga con un reclamo infalible: sorteará un apartamento en Torrevieja, como en el añorado 'Un, dos, tres'. Además, ha fichado a un youtuber con pegada y a Juan Carlos Ortega, un fenómeno. Los guionistas de Broncano tienen que estar tomando notas como locos. Arde la libreta de apuntes, con cambios continuos hasta el día del estreno, ya confirmado: 9 de septiembre. Empezamos con una idea discutible: el programa cambia de nombre. 'La Resistencia' pasa a ser 'La Revuelta'. Veremos si el público joven acompaña en directo en La 1 la renovada propuesta o prefiere consumir fragmentos a posteriori en TikTok, sin puntuar en el ranking de audiencias.

