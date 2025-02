Pepe Gotera y Otilia

¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene RTVE de gastar el dinero del contribuyente, el suyo y el mío, en un programa tan insultante como 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'? Dos pijos se dedican a reformar casas de pijos, con nuestros impuestos, hay que repetirlo. ... Chabeli y Julio Iglesias Jr. se dedican a este discutible pasatiempo que podemos ver en 'prime time' gracias a la televisión de todos, la misma que deber cubrir lo que otros canales ignoran por razones presupuestarias, a veces comprensibles. Los formatos culturales son relegados a La 2, si es que siguen respirando, mientras en La 1 tenemos el gustazo de poder ver un pasatiempo con famosos que ni siquiera cocinan y prefieren mandar a unos operarios a que hagan el trabajo sucio. La audiencia potencial se lo pasaría bastante mejor, hagan sus apuestas, leyendo los tebeos de Pepe Gotera y Otilio, el dueto cómico parido por el maestro Ibáñez.

Los Iglesias no son chapuceros a domicilio como la pareja de ñapas de la escuela Bruguera. Tienen bastante menos gracia que el cómic y no se manchan las manos. Para mayor recochineo, los hijos del inmortal Julio Iglesias eligen, como cabía esperar, una vivienda de gente necesitada. Hay que ayudar al prójimo y nada mejor que elegir el hogar, dulce hogar, de Ana Obregón, la abuela de moda. La pobre necesita una buena reforma, no le da con las exclusivas para las revistas. El posado de verano en la playa le ha permitido renovar las cortinas de su mansión, poco más, y necesita un jardín apoteósico para que su nieta, la del vientre subrogado, pueda estar segura, lejos de los problemas del primer mundo. RTVE se va superando con el lanzamiento de formatos odiosos que van en contra de la razón de su existencia y promulgan una educación patatera.