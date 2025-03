Imaginen a un ser humano ordinario, un tipo corriente, en edad adulta, que, por alguna razón que da un poco igual para generar estas líneas, ... entró en coma a mediados de los años 90. El individuo en cuestión, aislado del mundo por causas de fuerza mayor en una habitación de hospital, o donde le toque según la sanidad universal, se despierta milagrosamente décadas después, ya en la actualidad.

Su primera ventana al mundo presente es encender la televisión, por puro instinto. Zapeando absorto de canal en canal, esperando a sus allegados, si es que le queda alguno, arrastrado por una curiosidad imparable, siente agradecido que lleva poco tiempo en estado vegetativo, respirando por unos tubos gracias a una máquina prodigiosa. «Ha estado usted en coma un rato largo», le comentan las autoridades sanitarias. «No mucho», piensa al ver el desfile de imágenes que captan su resucitada mirada. En un primer vistazo, el ente durmiente, abrazando de nuevo la vida, no ve nada particularmente extraño. Ramón García sigue haciendo de las suyas en la ventana electrónica y Jesús Vázquez está tan sonriente como siempre.

El médico al mando observa absorto el experimento accidental. El enfermo retrasa la posibilidad de mirarse a un espejo, todavía no ha llegado la familia y no hace falta peinarse. Prefiere ponerse al día frente al televisor, como si fuera un tratamiento de electroshock. Ahí sigue Jordi Hurtado, tan majete como siempre… Y Ramón, a tope con 'Grand Prix'. Aunque el popular presentador bilbaíno luce alguna cana de más… ¿y qué ha pasado con la vaquilla? La idea de que todo sigue igual se tambalea. Por más que pulsa el mando a distancia no aparece su programa favorito, 'Humor amarillo'... ¿Quizás se haya producido algún salto espacio-temporal?