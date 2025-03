Lo ha vuelto a hacer

Parecía imposible pero lo han vuelto a hacer. Me refiero a la televisión, claro está, ¿o es que ustedes pensaban en otra cosa? En concreto ... a Movistar Plus+. Si el pasado 1 de agosto cambiaron parte de sus diales (sobre todo para suprimir unos canales y añadir otros), y pocos días después, para los suscriptores a ficción, donde se prometía 'todo' el cine y las series, algunos como 'Somos' y 'Sundance TV' se han tenido que pagar aparte.

Ahora, a partir de este miércoles, vuelven a cambiar los diales. Pocos días les ha durado la configuración anterior. Muchos de ustedes es posible que se estén enterando leyendo esto, ya que la comunicación de Movistar Plus+ con sus abonados es manifiestamente mejorable. Los más atentos a lo mejor han visto en la parte superior derecha de la pantalla, mezclado con el logo del canal, una nota en letra pequeña que les indica que a partir del día 23 de agosto, lo van a ver en otro sitio. Pero esto solo en los canales propios de Movistar, porque si están viendo otros, nada de nada, ya se encontrarán con la sorpresa cuando regresen de vacaciones.

Dicen que ahora los canales estarán ordenados por temáticas. ¿Y antes? El 7, sustituto del antiguo #0 que decían que sería como el antiguo Canal+, no hace más que dar repeticiones que habían pasado por #0 hace meses. Y algunos cambios de diales parecen de chiste. Donde aparece Trece TV, a partir del 23 va a aparecer Calle 13, que parece igual pero no es lo mismo. ¿En el dial 13? ¡Qué va, hay que enredar y confundir! En el 42.

Los espectadores y abonados de Movistar Plus+ no se merecen este maltrato. Pero aún deben estar agradecidos porque por el momento no han vuelto a subir los precios.