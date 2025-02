A vueltas con el Titanic

Comenta Compartir

Este 15 de abril tendremos un nuevo aniversario del hundimiento del Titanic, y de nuevo las teles se preparan para ello. La que ha abierto ... el fuego ha sido Cuatro, que el pasado jueves en 'Horizonte' se zambulló en las procelosas aguas del tema, con 'El Titanic como nunca lo has visto'. 'Horizonte' es el otro programa de Iker Jiménez en la cadena. Y aunque se anuncia como un análisis de los acontecimientos de actualidad, estando Iker Jiménez ahí era evidente que lo que nunca has visto no iban a ser nuevos descubrimientos, sino nuevos misterios. Premoniciones, vigías sin prismáticos, moles de hielo que no reflejan la luz… misterios que le dieron a Jiménez para dos horas y media de programa; eso sí, con muchos de sus invitados habituales, en «un viaje al mayor de los misterios, el alma humana», según dijo en su despedida el presentador.

¿Qué tiene una tragedia como la del Titanic para que se vuelva una y otra vez sobre ella? Resulta difícil de explicar, pero sin duda está destinada a seguir dándonos horas y horas de televisión, donde las películas que se han hecho no son moco de pavo. Por supuesto está la de James Cameron, con sus presupuestos millonarios, su reparto de lujo que no acaba de funcionar como debería, sus efectos digitales de última generación… Pero hay otras películas igualmente interesantes. Hace 10 días, 'Historias de nuestro cine' puso 'La camarera del Titanic', que toca el tema muy tangencialmente. Ahí está 'El hundimiento del Titanic', de 1953, dirigida por Jean Negulesco, una excelente película en la que Cameron se inspiró para la suya, o 'La última noche del Titanic' (1958), una adaptación del libro del historiador Walter Lord que relata minuciosamente la travesía del buque. Buen momento para recuperarlas.

