Hace años el senador Carles Mulet le preguntó al entonces presidente Mariano Rajoy si España estaba preparada para una invasión zombi. Y la respuesta fue ... negativa. Bromas aparte, el pasado miércoles en La Sexta debutó 'Gabinete de crisis', un programa que busca respuestas a diferentes catástrofes. ¿Estamos preparados para un tsunami? Fue este el tema de la pasada semana, buscando respuestas en diversos especialistas. Y la respuesta fue que no, pese a que sabemos que hay zonas costeras donde es seguro que se producirá un tsunami. La pregunta no es dónde, sino cuándo.

En diferentes zonas del mundo, donde es seguro que hay terremotos con altos riesgos de tsunamis, la población hace ejercicios periódicos de simulacros ante una catástrofe, incluso en las escuelas, para estar preparados, como en Japón o en la costa de California. Donde hubo un terremoto, tarde o temprano se producirá otro. Y en España hemos tenido en siglos pasados enormes terremotos en Málaga o en Torrevieja. Incluso tras el célebre terremoto con tsunami incluido en Lisboa de 1755, Huelva y Cádiz fueron engullidas por una ola gigante. Ahora solo la localidad gaditana de Chipiona ha dado tímidos pasos para estar preparados.

¿Y entonces…?, se dirán ustedes. Pues cuando llegue, que sea lo que Dios quiera. No estamos preparados. 'Gabinete de crisis', que presenta Emilio Domenech con su perro, quizá para aliviar pánicos, busca sobre todo tener conciencia de ello, apoyado por expertos, buscando concienciar a la población y, quién sabe, ojalá, también a las autoridades. Y no sé por qué en las escuelas de, por ejemplo, Benidorm, no se están haciendo ya simulacros continuos con los chavales como en San Francisco. Por lo menos para la supervivencia de una generación.