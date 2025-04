Comenta Compartir

Es sorprendente como en dos días se puede poner todo patas arriba y los planes y previsiones se van por la alcantarilla. Estoy hablando de ... la televisión, de las televisiones, ¿de qué si no? Cada cadena tenía, tiene todavía, sus planes para pasar un verano tranquilo, con quién más y quién menos yéndose de vacaciones, y en otoño lanzar sus novedades. Y de repente el terremoto: elecciones generales en julio. Y hay que evitar que coja a directivos y estrellas televisivas, perdidos en sus pueblos, en ignotas playas o en lejanos países. Algunos no van a renunciar a sus vacaciones. Ahí está, por ejemplo, el Gran Wyoming que sueña con sus dos meses y medio de vacaciones, aunque es de esperar que 'El intermedio' siga en directo y no nos ponga refritos de campañas electorales pretéritas. Wyo amenazó con ser sustituido por una maceta, haciendo referencia al programa de Ayuso para Madrid.

Pero donde más ha temblado la tierra es en Televisión Española (TVE). ¿Que va a pasar ahora? De nuevo todos sus profesionales al pie del cañón para cumplir la campaña electoral. ¿Y esos programas previstos para el verano y las novedades de otoño? ¿Que puede ocurrir si hay cambio político? En la mente de todos está lo que ocurrió en Telemadrid, cuando llegó Ayuso: derrogó las leyes que protegían la independencia de la cadena y puso al frente a uno de los más significativos jefes de la TVE de la era Rajoy. ¿Y en Telecinco, en pleno cambio? ¿Siguen en pie las vacaciones de Pedro Piqueras y su sustitución en otoño o se le va a pedir que siga en verano? ¿Y en la serie 'Moncloa', en posproducción, aún sin cadena asignada, que sigue el día a día del Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez al frente? ¿La van a tirar a la papelera?

