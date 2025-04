'Mercedes en su casa'

Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Viene esto a cuento del nuevo programa de Mercedes Milá 'No sé de qué me hablas'

Imagen promocional de 'No sé de qué me hablas'.

Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Viene esto a cuento del nuevo programa de Mercedes Milá 'No sé de qué me hablas', ... en TVE, su casa, como ella indicó, después de 33 años de ausencia, que busca ahondar en nuestro pasado, según indica la web de la cadena. Gente joven que no conoce a los grandes mitos de un pasado bastante inmediato frente a venerables yayos (entre ellos la propia Milá) que desconocen todo de los ídolos de los jóvenes de hoy. De alguna manera el programa enlaza con 'Milá vs. Milá', que Mercedes hacía en Movistar, donde la presentadora recurría a imágenes de sus entrevistas del pasado para mostrar el hoy de aquellos entrevistados.

En el primer programa los dos invitados fueron una periodista curtida en mil batallas, Maruja Torres, a la que siempre es un placer escucharla, y el modisto (¿o habría que decir diseñador?) de moda Palomo Spain. El contrapunto de Milá es Inés Hernand, que viene a representar a la nueva generación, una generación que no sabe quién era Lola Flores, como la propia sobrina de la presentadora. La Milá se echó las manos a la cabeza. El remedio a esto se llama cultura y tener una enorme curiosidad por entender lo que sucede alrededor. Un aspecto importante es el público presente en el plató, con el que la presentadora interactúa constantemente. Es un programa grabado, del que ya lo están los dos siguientes, pero parece pedir a gritos que se haga en directo. No acabo de entender ese miedo a los directos; las situaciones imprevisibles mejor en vivo. Con todo 'No sé de qué me hablas' promete. Es un programa a la medida de la Milá, un animal televisivo de primer orden. Tras pasar por 'Gran hermano' y Movistar plus+, Mercedes, bienvenida a tu casa.

