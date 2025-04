Todo el mundo lleva tres días hablando de la María Teresa Campo televisiva, pero quiero recordar a la María Teresa radiofónica. Había empezado con 15 ... años en Radio Juventud de Málaga y allí hizo de todo: concursos, programas cara al público, musicales, entrevistas… Todo menos informativos que entonces, salvo en RNE, no se podían hacer. Con la transición llegó a Madrid como Jefa de Programas y de Informativos en la añorada Radio Cadena Española. Y además presentaba programas. Un prodigio. Tuve el honor de trabajar a las órdenes de Maria Teresa Campos en los primeros 80 en aquella mítica Radio Cadena Española en la que todo estaba por hacer. El programa, un magacine matinal se llamaba 'Querida radio' (toda una declaración de intenciones). Nunca tuvo un mal momento con nadie, todo su equipo estábamos muy arropados por ella, y eso que vivió casi en antena la muerte de su marido. Mi recuerdo de ella siempre fue maravilloso, acrecentado porque se había portado conmigo de forma maravillosa un año antes.

En RCE inició los debates políticos por las noches, en directo desde el Mayte Comodore. Programas suyos han hecho historia, como aquel 'Apueste por una', que inició con Ángeles Macua, y que años después trasladaría a TVE. Toda una feminista, ahora tan en boca de todos, mucho antes que se supiera que era eso, y con total naturalidad. No desvelo nada nuevo si digo que nos ha dejado la más grande comunicadora de radio y televisión que hemos tenido. Antes de triunfar en las mañanas televisivas ya había sido, cuando no existía la televisión matinal, la gran reina de las mañanas en la radio. Ahora hay otras que autodefinen como reina de las mañanas. No se dejen engañar, reina solo ha existido una, la gran María Teresa.