Auténticos espantos, musicales, coreográficos y visuales, que no había más remedio que tomárselos a broma

Windows95man representando a Finlandia con la canción 'No Rules!' en la primera semifinal.

Estamos en plena vorágine de Eurovisión, y aquí cuando escribo Eurovisión me estoy refiriendo al festival de la canción, porque Eurovisión en sí mismo es ... una unión de las televisiones públicas europeas, que también se ocupa del intercambio diario de noticias u otros eventos como el concierto de Año Nuevo de Viena. Pero no les voy a dar la turra con todo esto de las semifinales, que bastante tienen ustedes si han sido capaces de aguantarlas. Yo apuesto por la parte lúdica, es decir, por 'Horrorvisión', acertado título con el que este pasado martes 'Cachitos de hierro y cromo' nos 'deleitó' con lo peor de lo peor de la historia del festival y, por supuesto, fue mucho mejor que la semifinal oficial que le precedió. Auténticos espantos, musicales, coreográficos y visuales, que no había más remedio que tomárselos a broma. Por supuesto ahí estaba nuestro Rodolfo Chikilicuatre y su 'Baila el chiki chiki'. Y algún otro representante hispano. Y como dijeron en 'Cachitos', seguro que este sábado en Malmö habrá alguna interpretación que pasará a engrosar el 'Horrorvisión' de 2025.

En este repaso a Eurovisión se ha podido ver también, como quien no quiere la cosa, la evolución de las puestas en escena: de los solistas o dúos solos en el escenario, a enormes coreografías y juegos de luces, en detrimento de lo que se está cantando. De alguna manera 'Horrorvisión' ha mostrado también otras evoluciones televisivas, del blanco y negro al color, o de la pequeña pantallita de aquellos televisores de antaño, a las pantallas planas de visión panorámica de ahora, pero esto ya se constata martes tras martes en todos los 'Cachitos'. Ya solo queda añadir que mucha suerte el sábado para Nebulossa. La van a necesitar en ese circo en que se ha convertido el Festival.

