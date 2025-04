Felices fiestas

Las televisiones lo saben, no hay nada mejor que entre efluvios de alcohol y pesadas digestiones de comidas familiares navideñas, dormitar en el sillón con el fondo de la tele emitiendo uno de esos clásicos que ya lo hemos visto muchas veces

E. C.

No hay nada como estas fechas para revisar los clásicos, bien sea en sus versiones originales o en nuevas versiones que, en general, siempre suelen ... ser peor que las primitivas. Son fechas para volver a ver '¡Que bello es vivir!', 'Mujercitas' o el 'Cuento de Navidad' a partir del clásico de Dickens. Las televisiones lo saben, no hay nada mejor que entre efluvios de alcohol y pesadas digestiones de comidas familiares navideñas, dormitar en el sillón con el fondo de la tele emitiendo uno de esos clásicos que ya lo hemos visto muchas veces y que permite dejar de prestar atención para intentar zambullirnos en brazos de morfeo. Pero no se confíen, a veces conviene permanecer pendientes de la pantalla, que nos sorprende con algo interesante. Es el caso de Disney+ que programa en estos días la miniserie de tres episodios de 'Cuento de Navidad' de 2019 que en su momento se vio por HBO.

Es una de las mejores adaptaciones de la historia, y eso que de este clásico 'dickensiano' ya se han hecho varios cientos de versiones. Desde luego merece echarle un ojo. Y más en estos tiempos donde el avaro Mr. Scrooge cobra toda su actualidad y lo vemos por doquier más presente que nunca.Tras esta miniserie está Steve Knight, que por si a ustedes les deja frios, les diré que fue el creador de las series 'Peaky Blinders' o 'Taboo', y guionista de largometrajes como 'Shutter Island', de Scorsese o 'Promesas del Este', de David Cronenberg, con Guy Pearce y Stephen Graham, que bordan sus personajes. La miniserie es una original reinterpretación de los tres fantasmas (uno por episodio) que se le aparecen al mezquino Ebenezer Scrooge, un escalofriante buceo en la inmersión de su alma. Ya saben, fantasmas, fantasía, un despreciable villano que tiene la oportunidad de redimirse y un final feliz.

