Las televisiones han contribuido a poner su granito de arena para celebrar el 8 de marzo, aunque no todas

El miércoles fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las calles se han llenado de manifestaciones, hombres y mujeres, en busca de una ... sociedad más justa. Y las televisiones han contribuido a poner su granito de arena, aunque no todas. Como en años anteriores, La Sexta ha cambiado el color de su 'mosca', pasando del verde al violeta, el color de las reivindicaciones feministas. Y Ana Pastor regresó a Irán para mostrar a las mujeres iraníes cuya principar lucha es no llevar el velo en la cabeza. ¡Ah, que tiempos aquellos en que Pastor, entonces en 'Los desayunos de TVE', viajó a Irán para entrevistar a su líder supremo, y en plena entrevista se le cayo el velo!. Ella siguió impertérrita como su nada y el entrevistado igual. No pareció que a aquel líder supremo se le hubiesen revolucionado las hormonas por ver el cabello negro de la Pastor.

También en La Primera, 'Días de Tele' se ocupó del tema. Pero a lo que vamos. Por la noche La 2 emitió un especial titulado 'Elena Francis, la primera influencer'. Cualquiera que vista canas se acordará de Elena Francis. Realmente la persona como tal nunca existió, sino que tras su voz existía un equipo de guionistas y una locutora que leía los textos como si fuese doña Elena. El programa, que se emitía por muchas emisoras de radio de diferentes cadenas, era el soporte publicitario para los productos de belleza que llevaban su nombre. Pero era muy representativo de la mojigata moral de la época. Mujeres que escribían en busca de solución a sus desgarradores problemas sentimentales: 'Estimada Sra. Francis...' Y la voz de la Sra. Francis respondía: 'Querida señora, consulte a su confesor...'. Todo un reflejo de la moral franquista. De aquellos polvos ha venido esta liberación violeta.

