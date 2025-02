Estar a la altura

Comenta Compartir

Todavía estamos contando muertos, se está hablando mucho de lo que se falló en avisar a la población de los pueblos próximos a Valencia de lo que tenían ya encima, ¿pero y las televisiones? ¿Estuvieron a la altura? En los primeros momentos rotundamente no, ... aunque después supieron echar el resto en informar minuto a minuto y ayudar en lo que podían. En los primeros instantes de la catástrofe, cuando sube el agua a velocidad de vértigo y se va la luz, los televisores no se pueden encender, no funcionan los móviles, no hay internet, de modo que la única forma de enterarse de lo que pasa es la radio, gracias a los transistores que funcionan a pilas.

Pero ¡ay!, el pasado martes la radio estaba con el fútbol, sí, con «el maldito fútbol» que dice el gran cantautor Paco Ibáñez. Hasta que no terminaron las retransmisiones deportivas, las radios tampoco se pusieron las pilas, nunca mejor dicho, y estuvieron toda la noche informando. Noticias relacionadas La indignación de las víctimas estalla contra los Reyes, Sánchez y Mazón al grito de «¡Asesinos!» Cristina Cándido La reconstrucción de Letur durará cuatro años J. M. L. ¿Y las teles? Cabría esperar que el martes se hubieran suprimido 'La revuelta' o 'El hormiguero', pero parece que no lo consideró oportuno. Ni siquiera La Sexta, que en otros momentos ha dado el do de pecho en la información en directo, levantó 'El intermedio', aunque es cierto que el miércoles nos acostamos a las dos de la madrugada con Ferreras y al día siguiente, a las 9 de la mañana, ahí seguía. Debía tener la cama en el despacho. Ese miércoles las cadenas se dieron cuenta del alcance de la catástrofe variando sus programaciones a base de una información continua. Y entonces sí, se suprimieron 'El hormiguero', 'La revuelta' o 'El intermedio'. Y en los días siguientes, los telediarios y el resto de informativos de las principales cadenas fueron realizados en directo desde la zona cero de la tragedia. Ahí sí que estuvieron a la altura.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Televisión

DANA

Inundaciones