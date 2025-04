Desaparición sorpresa

Comenta Compartir

Parecía que no, pero ha sido que sí. TVE ha vuelto a las andadas, volviendo a castigar a sus espectadores. El miércoles de la semana ... pasada estaba programado el episodio 9, y penúltimo, de 'Los pacientes del doctor García', relegado ya por la televisión pública a las madrugadas. Pues desapareció por sorpresa y sin explicación alguna. Y en el mismo día en que la serie obtenía un nuevo premio internacional. Vale que quién más y quién menos ha visto ya la serie completa en Netflix y 'Los pacientes...' ha ido languideciendo y perdiendo espectadores en la cadena pública, todo lo contrario que en Netflix, que ha estado varias semanas, según datos de la plataforma, batiendo récords de audiencia. Pero TVE debería preocuparse por sus espectadores y no darles frustración tras frustración. La propia cadena la tenía programada después del fútbol, y así figuraba en la parrilla oficial de La 1. Sin embargo se emitieron dos episodios seguidos de 'Imma Tataranni', otra nueva apuesta de TVE y otro fracaso de audiencia, y eso que iba tras el fútbol. Después, varios episodios de 'Comando actualidad', eso con lo que la tele pública rellena su programación cuando no tiene otra cosa a mano y así llegaron a las tres de la madrugada.

Nunca he entendido por qué la televisión pública, que no tiene publicidad, entra en el fango de la lucha por las audiencias, donde tiene todas las que perder. Si todos estamos de acuerdo con que la mejor televisión pública europea es la BBC, la cadena británica debería ser el espejo en el que se mire TVE y no planteando batallas absurdas con otros canales. Su seña de identidad debería estar siempre en la calidad. Los espectadores no son tontos y ya llegarán las audiencias. Es cuestión de perseverancia y paciencia.

