Culebrón en Telecinco

Boquerini Lunes, 6 de febrero 2023, 00:25 Comenta Compartir

Reconozco que la realidad me supera. Llevo mucho tiempo intentando escribir de lo de Telecinco, pero siempre que me ponía ello la realidad era peor. ... Me iba a referir a la cadena como un pollo sin cabeza pero ya estamos en la fase de las puñaladas por la espalda. Y ahora se anuncia la desaparición de Mediaset por fusión con MFE. ¡Qué tiempos aquellos en que Telecinco era la 'cadena amiga'!, que en sus despachos se hablaba en italiano y que cuando menos te lo esperabas aparecían las 'Mamachichos'. ¿Qué cómo hemos llegado hasta aquí? Pues por un concurso, nada menos que 'Pasapalabra'. Telecinco perdió los derechos del espacio, que pasaron a Antena 3, y la cadena de San Sebastián de los Reyes se llevó a todos los espectadores del concurso. Y no fue lo peor, sino que estos descubrieron que había mucha vida más allá de Mediaset. ¡Vaya sorpresa! Y claro, la audiencia comenzó a bajar; ya no interesaba 'Sálvame' ni las 'Tentaciones', y sus insignificantes personajillos que poblaban todos los programas dejaron de interesar.

Y todo esto unido a que el omnipresente 'capo' de la cadena se iba con el 2022 y quien más y quien menos quería la poltrona, alguien que no hiciese nada, que dejase todo como estaba meses antes, pero no hubo forma. Pronto llegaron cambios, programas que se alargaban, se reducían o desaparecían y otros nuevos que no lograban el menor éxito. Y presentadores despedidos que vuelven, disputas entre ellos, pero ahora en serio, no como antes, y otros cuya aparición en la pantalla fue un visto y no visto. Un culebrón en toda regla, no sé como Telecinco no lo ha convertido aún todavía en una serie. Tendría mucho éxito. Y la historia aún nos va a deparar muchas sorpresas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión