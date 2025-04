Avalancha de cómicas

Comenta Compartir

Hace meses el empresario de una sala madrileña especializada en monologuistas se despacho a gusto contra las cómicas. No las contrataba porque no tenían gracia, ... vino a decir, vamos que eran incapaces de hacer reir a público. Lo dijo y se quedó tan pancho. Ahora, para demostrar la tontería de aquello, 0, en Movistar Plus+ ha iniciado una miniserie titulada 'La explosión de las cómicas' donde más de 23 chicas hablan del oficio de hacer reír. Por supuesto, entre tantas siempre se cuela alguna que no tiene maldita gracia, pero esto también pasa con los chicos, que buscando la risa fácil recurren a la escatología o al sexo (y pienso en 'La resistencia'). Pero ellas lo han tenido mucho más difícil y han triunfado. Ahora mismo triunfa en el mismo canal la gran Eva Soriano (curtida en la radio y en los shows de Andreu Buenafuente) con 'Showriano', un espacio a tener muy en cuenta. Y ahí está también Eva Hache, el gran descubrimiento de los inicios de Cuatro, y que acaba de dirigir su primera película.

Hay muchas y muy buenas chicas en 'La explosión de las cómicas': Además de las citadas, ahí está la pareja de 'Estirando el chicle' (Carolina Iglesias y Victoria Martín), creadoras de un podcast que nos seguirá dando muchas alegrías, y que juntas o por separado se multiplican por televisiones y radios y que fueron capaces de congregar a 30.000 personas en el Wizink Center de Madrid, o Anabel Alonso, Ana Morgade, Lum Barrera… todas con una enorme capacidad para hacerlos reír. 'La explosión...' nos muestra el mucho trabajo que hay detrás de todas, los años de recorrer bares y locales cutres donde no se les hacía ni caso hasta alcanzar el éxito. Bienvenidas todas ellas y como en los chicos, gracias por hacernos reír.

