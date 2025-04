Un año de guerra

Se ha cumplido un año desde la invasión de Ucrania y todas las televisiones y radios se han volcado con ello. En 2022 todos los ... medios se pusieron las pilas: era la primera guerra que se televisaba en directo y todas las cadenas quisieron estar allí. En la guerra y en la retaguardia, allí mostrando las masacres del Ejército ruso y aquí enseñando a los refugiados que acogíamos. Pero han pasado los meses y parecía que nos habíamos olvidado del horror.

Ha tenido que cumplirse el año para que de nuevo se hayan vuelto ojos y cámaras a Ucrania. Incluso el presidente estadounidense Joe Biden visitó Kiev, eso sí, con el Pentágono avisando previamente al enemigo que el comandante en jefe iba a Ucrania. Para que no se les ocurriera lanzar misiles ese día. Parece un 'sketch' de Gila (pido perdón por la humorística comparación entre tanto horror, pero no me he podido resistir). También nuestro presidente ha vuelto a Ucrania, y por descontado, todas las televisiones, con sus enviados especiales y haciendo programas desde allí, desde el Telediario con Franganillo a Ana Pastor, con ese 'El objetivo', que aparece y desaparece de la programación a voluntad.

Y otros canales como #0 de Movistar Plus+ han estado todas las madrugadas de la pasada semana emitiendo documentales sobre Putin y Ucrania: 'Putin y Occidente', 'Ucrania: Mujeres en la guerra', 'Sin miedo: mujeres contra Putin', 'Putin: de espía a presidente', 'Desde Rusia contra Putin'… Una sobredosis sobre la maldad, ya conocida por todos, del presidente ruso, convertida ahora en una especie de lucha de David contra Goliat. Y las televisiones contándolo… hasta que otro acontecimiento les obligue a olvidarse de Ucrania.