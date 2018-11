La boda ideal Una escena de 'Cuatro Weddings'. :: R. C. Cuatro estrena esta noche 'Cuatro Weddings', en el que las novias compiten por organizar la mejor celebración para ganar un exótico viaje de luna de miel JULIÁN ALÍA Lunes, 12 noviembre 2018, 08:19

Cuatro novias competirán cada semana por una fantástica luna de miel en 'Cuatro Weddings', el programa que Cuatro estrena hoy a las 22.45 horas. «Yo lo llamo 'Efecto acera'. Es como cuando vas por la calle y ves que en la acera de enfrente hay una iglesia y están saliendo los novios. Vas girando la cabeza para ver a la novia. Pues es eso multiplicado por cuatro. Te da la opción de colarte en cuatro bodas cada semana», explica Jacobo Eireos, su director.

Se trata de un nuevo 'reality' en el que cuatro novias acuden a las bodas de las demás y tienen que puntuar, del uno al diez, el lugar de la celebración, el vestido de la novia, el menú y dar una nota global. Con todo ello se hace una media y la ganadora se lleva una magnífica luna de miel, que consiste en un viaje a diferentes destinos exóticos. Al final de cada entrega la novia que vea bajar a su marido de una limusina blanca será la que se alce con la victoria.

El formato se creó hace nueve años en Reino Unido y llega a España tras triunfar en 15 países

Tras realizar el «proceso de 'casting' más complicado» de su carrera profesional, Jacobo Eireos comenta que es muy difícil poner a tantas personas de acuerdo, no solo los novios. «Por ejemplo, que el resto de invitados quiera participar en una boda con cámaras de televisión, la finca, el juzgado. hay que ponderar muchas cosas. A primera vista parece que al concursar por un premio es fácil, pero no lo ha sido», confiesa. Aunque pueda no parecerlo, el también director de 'Los Gipsy Kings' añade que en el formato hay bodas curiosas, pero tampoco faltan las bodas normales: «Evidentemente, se hace un proceso de 'casting' muy largo y arduo en el que se busca la originalidad, que las bodas que se enseñen destaquen por alguna circunstancia en concreto. Aunque es cierto que algunas veces en la normalidad se encuentra el mejor de los tesoros a la hora de contar historias. Hay bodas como las que salen en el 'Hola', y de las de paella en mano. Hay bodas celtas, bodas ibicencas, bodas con acuario, militares, gitanas, ochenteras. y también hay normales, claro».

Optimista con todos los trabajos que hace, Eireos declara que es muy difícil repetir el éxito de 'Los Gipsy Kings', «el buque insignia y lo más visto de la cadena», pero cree que el formato «tiene muchas cosas que le hacen diferente al resto».

Boda religiosa-militar

Además, 'Cuatro Weddings' cuenta con la narración de la actriz gallega Teté Delgado, que pone la voz en off y añade una dosis de ironía, sorpresa y emoción a un programa que debuta con una boda religiosa-militar en la iglesia del colegio donde la novia estudió e hizo la primera comunión y donde también se casaron sus padres, y en la que conviven uniformes de la Guardia Civil con el resto de estilismos.

A esta se suma una mucho más íntima, a la que solo asiste la familia, los amigos más íntimos y, por supuesto, las novias rivales. Como contrapunto, la celebración nupcial entre un gitano y una paya, que se casan en la iglesia de la hermandad a la que ambos pertenecen, con un banquete de más de quinientos invitados. Por último, una pareja de moteros de Vallecas lo hacen por lo civil en busca de las '3 Bs', es decir, que la boda sea buena, bonita y barata.

Creado originalmente por ITV, el formato llega a España nueve años después de que se estrenase en Reino Unido (2009) y de que se haya emitido con éxito en Estados Unidos, Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Italia, Ucrania, Canadá, Rumanía, Rusia, Israel, Sudáfrica y Francia.