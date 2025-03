No todo el mundo merece un biopic. Partamos de esa base. Las plataformas, sin embargo, los abrazan con deseo. Tampoco en eso son demasiado originales. ... No es nada que no hubiesen hecho las cadenas convencionales ya antes. A muchas de ellas les faltaba atrevimiento, eso sí. En eso hemos salido ganando de cara a los próximos proyectos que se han anunciado del género. Al menos en lo que hemos visto en los adelantos a los que ya hemos tenido acceso.

En la que Atresplayer dedicará a Ángel Cristo y Bárbara Rey no se evitan asuntos espinosos como las infidelidades que marcaron el matrimonio, las denuncias por malos tratos y la relación de ambos con las drogas. Menos mal, sino de qué iban a hablar. Para series sobre circos ya tuvimos 'Carnival'. La de Bosé también se detiene en los escarceos amorosos del cantante, en los bulos en torno a su figura que empañaron su carrera, en los enfrentamientos con su padre. De lo que parece que no se hablará es de la deriva negacionista del artista a propósito del coronavirus. Siguen existiendo las líneas rojas. No han trascendido las que se han marcado con la ficción de Cristo y Rey. Habrá que esperar a que se estrene para comprobarlo.

Jesulín también tendrá su propio título, pero será una docuserie, como la de Tamara. Lo dicho, no todo el mundo merece un biopic. Quien sí lo merece, pero no tiene quien lo produzca es el rey Juan Carlos. En una entrevista en Vertele Javier Olivares cuenta que la serie que pretendía hacer sobre el emérito no saldrá adelante porque los canales no quieren meterse en líos. Y eso que se ha estrenado 'Salvar al rey'. Las ficciones dan más miedo que los documentales porque los espectadores se las creen más.