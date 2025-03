La serie de Disney Plus no vende recetas ni menús Instagram. En el fondo, 'The Bear' ni siquiera va de cocina

La sinopsis de 'The Bear' hace temer lo peor. Chef de éxito que abandona su trabajo en uno de los mejores restaurante del mundo para hacerse cargo del local de bocadillos que regentaba su hermano en un barrio de Chicago después de su suicidio. Podríamos pensar que el protagonista consigue sacar adelante el negocio y la cosa acaba con platos cuquis cuyo borde se limpia con el trapo antes de servirse al satisfecho cliente. ¿Cuántas fábulas gastronómicas hemos visto así?

Sin embargo, la serie de Disney Plus no vende recetas ni menús Instagram. En el fondo, 'The Bear' ni siquiera va de cocina, sino del trabajo que nos devora la vida, de volver a las raíces, del legado familiar, de adicciones, del barrio, de la ética del trabajo, del duelo, del orgullo de clase. Desde el primero de sus ocho episodios de media hora comunica el estrés y la ansiedad de trabajar al límite en un espacio tan reducido como una cocina. Su ambiente y espíritu recuerda a dramas sobre el universo 'blue collar' que el cine americano abordó sobre todo en los años 70 y 80. Chicago es un protagonista más. Y aunque los protagonistas tengan iPhone, la serie podría transcurrir en una época pasada. Por eso en la estupenda banda sonora suenan Genesis, Wilco, Counting Crows, Pearl Jam, REM, The Beach Boys...

Con un séptimo episodio de apenas veinte minutos rodado en un único plano secuencia, prodigio de tensión, 'The Bear' contiene momentos oníricos en la mente de su protagonista, gozosos estallidos de comedia y una avalancha de información en los diálogos con una cámara nerviosa que remite al cine de Scorsese. Quizá en un primer momento pueda abrumar y cueste digerir tanto nerviosismo y agobio, tanto caos y precariedad, pero la recompensa final merece la pena.

